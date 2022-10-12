وزارة المالية تزور وحدة المخاطر والأزمات بمجلس الوزراء

غزة- الرأي

نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة المالية زيارة لوحدة المخاطر وإدارة الأزمات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وضم الوفد مدير الوحدة أ.عمرو الراعي، ورئيس قسم الإعلام أ.اباء عمر، ورئيس قسم العلاقات العامة أ.محمد الأغا.

وكان باستقبالهم مدير عام الوحدة أ.نبيل الصالحي

وأشاد الراعي بوحدة المخاطر وإدارة الأزمات والتي تساهم في استنباط الأزمات والمشاكل التي تواجه قطاع غزة، والمساهمة في إيجاد الحلول بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وتحدث الصالحي عن أهمية الإدارة ودورها في إدارة أزمات غزة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة لحل الأزمات والمخاطر التي تهدد القطاع.

واتفق الطرفان على تعزيز العلاقة والتنسيق والتعاون المشترك بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للجمهور.