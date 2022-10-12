اللجنة التيسيرية بالصحة تناقش تأهيل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات

غزة- الرأي

ناقش رئيس اللجنة التيسيرية لصحة الطفل د. نبيل البرقونى، مشروع اليونيسيف لصحة الطفل والأمومة وأولويات الانشاءات والتأهيل لمراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، الى جانب مناقشة مشروع تدريب المهندسين (الأجهزة الطبية والانشاءات الصحية)، وقطع الغيار اللازمة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.

وأوصى أعضاء اللجنة بإعطاء الأولوية في المرحلة الثانية من التأهيل والانشاءات وخاصة مراكز الرعاية الاولية وحضانات المواليد بقطاع غزة كمركز صحي رفح المركزية، ومركز صحي عبسان الكبيرة، ومركز صحي النصيرات.

وعلى صعيد توسعة حضانة مستشفى الأوروبي، تم التوافق على معاينة قسم العلاج الطبيعي الملاصق للحضانة ومعرفة إمكانية التوسعة والتكلفة التقديرية للترميم والتأهيل، الى جانب إضافة (6) وحدات (NICU Bed Units) في الدور الثاني لحضانة الشفاء للمواليد الخدج.

وأوصى د. البرقوني خلال اللقاء بترشيح مهندس أجهزة طبية، ومهندس انشاءات صحية لدورات خارجية لاكتساب الخبرات والمهارات، واعداد قائمة بقطع الغيار اللازمة للأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل.