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الاقتصاد تنفذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الأسواق الشعبية

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:39

الاقتصاد تنفذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الأسواق الشعبية
الاقتصاد تنفذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الأسواق الشعبية

غزة- الرأي
تابعت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية،  تنفيذ  خطة التفتيش والرقابة على  موازين الاسواق الشعبية في قطاع غزة.

 وخلال حملات التفتيس انتهت  الدائرة من ترخيص سوق بيت لاهيا   في محافظة الشمال.

 كما نظمت الدائرة 2 جولات وزيارة 30  منشأة ، حيث  أصدرت  12  شهادة ، وحررت  10 محاضر مخالفة أوزان لـ 10 تجار لم يلتزموا باجراءات الترخيص.

وقالت دائرة القياس إن هذه الجهود تأتي  ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب  بالاوزان.

 وتستهدف الخطة جميع  المحلات التجاربة وتشمل تنظيم زيارات فحص ومعايرة الموازين  والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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