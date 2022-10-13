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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2370) الخميس13 أكتوبر 2022

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:46

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2370)  الخميس13 أكتوبر  2022

 

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  • 13 تشرين أول (أكتوبر)
  • 2002م اقتحم فدائيّان فلسطينيان مستوطنة "يفول" قرب مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد الفدائيين و مقتل جنديين صهيونيين ، و كتائب أبو الريش تتبنّى العملية .
  • 1947 م الاتحاد السوفياتي يعلن قبوله قرار مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1947.
  • 1939م الحاج أمين الحسيني يفلت من قبضة السلطات الفرنسية بالخروج سراً من بيروت إلى العراق
  • 1933م انتفاضة 1933م بعد أن يئست الحركة الوطنية الفلسطينية من اللجان البريطانية وتقاريرها جددت نشاطها النضالي، وتعتبر سنة 1933 من أبرز سنوات النضال الشعبي الفلسطيني.
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