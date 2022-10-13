النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2370) الخميس13 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- الرئيس أمام قمة "سيكا": نتطلع لحشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارا ...
- الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل العلاقات مع إسرائيل
- الفصائل الفلسطينية تتفق على المصالحة بـ«ورقة جزائرية»
- أجواء الحوار إيجابية"..هنية: نقدّر مبادرة الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني
- صور|| "القدس تغلي".. إصابات واعتقالات ومواجهات واستمرار الحصار على مخيم "شعفاط"
- مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (445) فلسطينيًا الشهر المنصرم
- »جيش الاحتلال يشدد حصاره لنابلس وحواجز مفاجئة في محافظات عدة
- »1033 مستوطناً جددوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
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أخبار إسرائيلي
- لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن إسرائيل
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان
- الاحتلال يعتقل أربعة شبان بزعم التخطيط لعمليات في الضفة
- ترسيم الحدود البحرية: إسرائيل تحصل على أرباح من حقل قانا
- العليا تردّ التماسا ضد المصادقة على ترسيم الحدود البحرية
اخبار دولية
- واشنطن تتوقع «لحظات صعبة» خلال تنفيذ الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي
- الأمم المتحدة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
اخبار عربية
- الجامعة العربية تحذر من التداعيات السلبية حال نقل بريطانيا سفارتها من تل أبيب للقدس
- برعاية الجزائر .. تعرف على مسودة اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- عباس: لن نلتزم وحدنا بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
- إصابة فلسطينيَين اثنين برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة
- مقاومون يتصدون لاقتحام المستوطنين وجيش الاحتلال لقبر يوسف
- قادة مسلمون في القدس يوجهون رسالة إلى الملك تشارلز يرفضون فيها احتمال نقل السفارة البريطانية إلى المدينة
- قيادي فلسطيني: الفصائل الفلسطينية وافقت على مقترح جزائري للمصالحة
- الجامعة العربية تحذر من التداعيات السلبية حال نقل بريطانيا سفارتها من تل أبيب للقدس
- عرين الأسود”.. راية جديدة للمقاومة الفلسطينية تتجاوز الأيديولوجيا الحزبية
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية- (فيديو
- ضغط الاحتلال في شعفاط وعناتا أطلق شرارة “العصيان المدني”.
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الشرق الأوسط
- الفصائل الفلسطينية تتفق على المصالحة بـ«ورقة جزائرية»
- واشنطن تتوقع «لحظات صعبة» خلال تنفيذ الاتفاق اللبناني ـ الإسرائيلي
- «شعفاط» يبدأ عصياناً مدنياً لفك الحصار الإسرائيلي
- إسرائيل تلاحق «عرين الأسود» بتطويق نابلس
الاخبار اللبنانية
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- رابع قتيل إسرائيلي خلال أسبوعَين: مقاومة الضفّة تزداد جرأةً... وتنظيماً
- شعفاط تعلن العصيان... والضفّة تساندها: حاضنة المقاومة تحمي ظهرها
- «الجهاد» في ذكراها الـ35: شغف البدايات لا يتلاشى
- «السرايا» متمسّكة بعقيدتها: مقاومة العدوّ بمشاغلته
- من الشقاقي إلى النخالة: الموقف ثبات
الغد الأردنية
- الرئيس الفلسطيني: لن نلتزم وحدنا بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
- الفصائل الفلسطينية توقع “إعلان الجزائر” اليوم
- “اليونسكو” تتبنى قرارا باعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتغيير…
الشروق المصرية
- الأمم المتحدة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
- غدا.. الفصائل الفلسطينية توقع على «إعلان الجزائر» لتحقيق الوحدة بينها
- الرجوب: الشعب الفلسطيني يتصدى ببسالة لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال
- الرئيس الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي
- تبون يشارك في أعمال مؤتمر «لم الشمل» بالجزائر لتحقيق الوحدة الفلسطينية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا غالبيتهم من القدس
- 50 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
- بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال
- هنية: نقدّر عالياً مبادرة الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني
- خاص الحموري: مخطط إسرائيلي يستهدف الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس
- الفصائل الفلسطينية توقع "إعلان الجزائر" اليوم
- بالفيديو الاحتلال يقتحم نابلس بعشرات الآليات العسكرية
صحيفة القدس
- صور|| "القدس تغلي".. إصابات واعتقالات ومواجهات واستمرار الحصار على مخيم "شعفاط"
- مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (445) فلسطينيًا الشهر المنصرم
- الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل العلاقات مع إسرائيل
- الاحتلال يعتقل فتى بعد إصابته قرب الخليل
- عقب تقييم أمني.. غانتس يوعز بتعزيز العمليات الدفاعية والهجومية بالقدس
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صحيفة الأيام
- شهيد في مخيم العروب وعشرات الإصابات خلال يوم غضب جماهيري في مدن الضفة
- »الضفة تتضامن مع شعفاط وعناتا وإضراب شامل في القدس وبلداتها
- »مشاهد الانتفاضة تعود إلى القدس
- »جيش الاحتلال يشدد حصاره لنابلس وحواجز مفاجئة في محافظات عدة
- »1033 مستوطناً جددوا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
- »الفصائل تتفق على الورقة الجزائرية لإنهاء الانقسام بعد إجراء تعديلات...
- »دوري أبطال أوروبا: ليفربول يضرب بقوة وليفاندوفيسكي يحفظ ماء وجه برشلونة...
- »"غزْل العروق: حياكة تاريخ فلسطين".. في قطر
» الحياة الجديدة
- 50معتقلا يواصلون الإضراب عن الطعام
- "على الحطب".. مطعم بنكهةٍ تراثية في غزة
- "الإحصاء": التضخم يقفز بحدة في أيلول جراء ارتفاع الخضراوات والدجاج
- الرئيس أمام قمة "سيكا": نتطلع لحشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية
- إصابة شابين بالرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر دان
وكالة الرأي
- إصابة طلبة بحالات اختناق بغاز الاحتلال وسط القطاع
- الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا غالبيتهم من القدس
- الاحتلال يقرر تعزيز قواته على إثر التوترات في القدس
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- هنية: نقدّر مبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني
- إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال شرق نابلس
- 50 معتقلاً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
- المرور: 3 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
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وكالة صفا
- الاحتلال يستنفر 10 سرايا احتياط بسبب التوتر في القدس
- برابع أيام "عيد العرش"..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل فتاة
- أجواء الحوار إيجابية"..هنية: نقدّر مبادرة الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني
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"وكالة سما
- الرئيس عباس: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن وسنراجع مجمل العلاقات مع إسرائيل
- برعاية الجزائر .. تعرف على مسودة اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
- حماس: اعتداء الاحتلال على القدس سيشعل الأرض لهيباً تحت أقدامه
- إعلام إسرائيلي: الشرطة فقدت السيطرة وما يحدث حرب حقيقية
- القدس تنتفض والضفة تؤازر (صور وفيديوهات)
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فلسطين اليوم
- بعد حصار منذ 5 أيام...عــصيان شــعفاط وعناتا يدخل يومه الثاني وقرار "إسرائيلي" في أعقاب التوتر
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عرب 48
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- الفصائل الفلسطينية تتفق على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية"
- لبيد: الاتفاق مع لبنان يعزز أمن إسرائيل
- الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان
- الاحتلال يعتقل أربعة شبان بزعم التخطيط لعمليات في الضفة
- ترسيم الحدود البحرية: إسرائيل تحصل على أرباح من حقل قانا
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وكالة وفا
- الرئيس يجتمع مع أمير قطر على هامش قمة "سيكا"
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- 13 تشرين أول (أكتوبر)
- 2002م اقتحم فدائيّان فلسطينيان مستوطنة "يفول" قرب مدينة رفح ، و أدّى الهجوم إلى استشهاد الفدائيين و مقتل جنديين صهيونيين ، و كتائب أبو الريش تتبنّى العملية .
- 1947 م الاتحاد السوفياتي يعلن قبوله قرار مجلس الأمن الدولي تقسيم فلسطين بين العرب واليهود الصادر عن الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1947.
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