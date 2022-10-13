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"الاقتصاد" تبحث مع أصحاب المطاحن واقع مخزون القمح والدقيق

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:45

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

غزة - الرأي

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، عبد الفتاح الزريعي مع أصحاب المطاحن في قطاع غزة واقع المخزون من القمح والدقيق.

واستمع الزريعي من أصحاب المطاحن للتحديات التي تواجه أسعار القمح والدقيق في ظل الأزمات السياسية حول العالم وسبل المحافظة على استقرار الأسعار.

وأكد أن اللقاء بأصحاب المطاحن هو لطمأنة المواطنين بتوفر مخزون كافي من الدقيق والقمح في القطاع ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

وأوضح الزريعي أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأسعار والمحافظة على توفر المخزون السلعي بشكل كافي من كافة السلع.

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