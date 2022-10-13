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بمشاركة الوفد الأمريكي.

قسم جراحة القلب في "الأوروبي" يجري عملية كبرى

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:46

خانيونس- الرأي

تمكن فريق جراحة القلب برئاسة د. ساهر أبو غالي وبالشراكة مع جراح القلب الأمريكي د. حسن طهراني، من اجراء عملية جراحة قلب لمريض كان يعاني من تضيق شديد في الصمام الأورطي مع توسع في الشريان الأورطي.

وأكد د. ساهر ابو غالي أن الطاقم الطبي نجح في استبدال الصمام الأورطي بصمام صناعي، واستبدال الشريان الأورطي الصاعد باستخدام أنبوب صناعي، وذلك خلال عملية استمرت حوالي 7 ساعات متواصلة.

وأضاف د. ابو غالي "تكللت العملية بالنجاح والحمد لله، وتم متابعة المريض في العناية المركزة ثم في قسم جراحة القلب، وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة".

ونوه أن هذه العملية تعتبر واحدة من سلسلة عمليات كبرى تم إجراؤها خلال الأيام الماضية بمشاركة الوفد الطبي الأمريكي والذي حضر من خلال مؤسسة اغاثة أطفال فلسطين PCRF، مقدما شكره للوفد وللطاقم المحلي ممثلاً بأطباء جراحة القلب وأطباء وفنيي التخدير والعناية المركزة وأخصائي التروية وتمريض وفنيي العمليات والعناية المركزة والقسم.

ومن جانبه أعرب مدير المستشفى د. يوسف العقاد عن سعادته بهذا النجاح، مبيناً أن مركز جراحة القلب قام ويقوم بالعديد من العمليات الكبرى، والتي تدلل على كفاءة الطواقم المحلية، وتساهم في تخفيف العديد من آلام ومعاناة المرضى.

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