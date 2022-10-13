الشرطة البحرية بخان يونس تُنجز"1,598" مهمة خلال الربع الثالث

خان يونس-الرأي

نفَّذت دائرة الشرطة البحرية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة "1,598" مهمة ونشاط خلال الربع الثالث من العام الجاري، تنوعت ما بين شكاوى, وقضايا مالية خاصة بالصيادين، وتقديم المساعدة وإنقاذ لمراكب الصيادين، ودوريات راجلة ومحمولة وعائمة.

وأوضح العقيد مصطفى الجعبير مدير دائرة الشرطة البحرية في محافظة خان يونس أنه تم إنهاء "32" شكوى وخلاف بين الصيادين، و"34" قضية ، و"134" مهمة تسهيل مهام للصيادين، وكتابة "48" تعهد على الصيادين لتجاوزات قاموا بها.

وبيّن العقيد الجعبير أن الشرطة البحرية بخان يونس حولت "31" قضية لجهات الاختصاص الأمنية، وساعدت مواطنين وصيادين في "31" مهمة إنقاذ، وعملت على إنجاز "166" طلب للصيادين، فيما قام قسم العلاقات العامة بـ "84" مهمة مختلفة.

وأشار العقيد الجعبير أن الشرطة البحرية قامت بـ "666" دورية اعتيادية و "310" دورية أمنية، و "54" دوريات داخل البحر، وأمنت حسبة السمك في "134" مهمة مختلفة، كما وتم تفعيل الحواجز الليلية الاعتيادية والطارئة في "95" مهمة أخرى.

وأوضح مدير الشرطة البحرية بخان يونس أنه تم تنفيذ "7" حجز مركب، و "21" مهمات منع صيادين مخالفين وغير ملتزمين بالتعليمات، و"8" أخرى لفك المنع عن الصيادين، و"57" مهمات أخرى متنوعة.