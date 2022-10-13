الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول "تسويق القيم في البلديات"

غزة- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية ورشة عمل بعنوان " تسويق القيم في قطاع الحكم المحلي (افكار إبداعية)"، والتي تأتي بدعم من مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.

بدوره أكد مدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية م. ياسر حسونة ورئيس اللجنة الرئيسية للتوجيه القيمي في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، على أهمية ترسيخ القيم والأخلاق في مجتمعنا كمبدأ ديني وأخلاقي، والعمل على تقدير المواطن ووضع اساسيات للتعامل معه وفق قيم أساسية راسخة.

وأوضح أن الورشة تأتي بهدف إعمال القيم في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، مبينا أن تلك الورشة تم عقدها ودعوة أصحاب الأفكار والمبادرات للتفكير في آليات عمل تنفيذ القيم ذاتياً.

من جانبه، ذكر أ. حمدي شعت مدير عام وحدة الاتصال والتنسيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية أن العمل على ترسيخ القيم ونشرها بين جميع أبناء شعبنا الفلسطيني واجب ديني ووطني، مؤكدا أن عقد ورشات العمل وتوثيق مخرجاتها والعمل بها من أساسيات ترسيخ مبادئ القيم.

من جهتها، قدمت م. رنا أبو شمالة عرضاً عن النظام القيمي، شمل أساسياته ومبادئه وكيفية تطبيقه، ومن ثم تم تنظيم صالون حواري بين ممثلي الهيئات المحلية الكبرى في لجنة التوجيه القيمي.

وتم فتح باب عرض الأفكار الإبداعية والمداخلات وعرض وجهات النظر من الشخصيات المجتمعية المؤثرة والفاعلة، لإثراء النقاش والتوصل إلى توصيات شاملة تسهم في تطبيق القيم داخل البلديات.

ومن أهم تلك التوصيات التي تم عرضها في نهاية اللقاء هو تشكيل لجنة مستمرة من الشخصيات المجتمعية، واستثمار الإعلام بشكل فاعل، وتحسين الصورة الذهنية من خلال الأنشطة والخدمات الاجتماعية، ودعم الموظف وتكريم المتميز.