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سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:36

سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة
سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع المباحث العامة والعمليات المركزية للشرطة

غزة- الرأي

 التقى رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز في مكتبه اليوم الخميس، العميد علي النادي مدير العمليات المركزية في الشرطة والعميد نهاد الجعبري مدير إدارة المباحث العامة بالشرطة إلى جانب عدد من الضباط مدراء الإدارات المختلفة في جهاز المباحث العامة.

ويأتي ذلك، تعزيزاً للتعاون المشترك بين سلطة الأراضي والجهات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد الباز، على عمق العلاقة والدور التكاملي والضروري للأجهزة الأمنية في انجاز بعض الملفات الخاصة بعمل سلطة الأراضي لا سيما متابعة التعديات على الأراضي الحكومية.

وأعرب  عن شكره وتقديره لجهازي الشرطة والمباحث على التعاون التام والدور الكبير لهما في إنجاح عمليات الازالة وملاحقة المتعدين وأصحاب الذمم المالية الخاصة بسلطة الأراضي .

بدوره، أكد العميد نهاد الجعبري مدير إدارة المباحث العامة الاستعداد التام للتنسيق والتعاون مع سلطة الأراضي والعمل في كافة المحافظات من أجل انجاز القضايا المرسلة من قبل الدوائر ذات الاختصاص في سلطة الأراضي .

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