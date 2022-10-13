"الزراعة" تفتتح موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

وسط القطاع - الرأي

افتتحت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الخميس، موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للعام ٢٠٢٢ في قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري، ورئيس بلدية المصدر أحمد المصدر، وبمشاركة أعضاء من المجلس التشريعي، ورؤساء البلديات والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمزارعين.

وتخلل الحفل فقرات فنية وكشفية وتراثية، وارتدى الحاضرون الكوفية الفلسطينية أثناء مشاركتهم في عملية قطف الزيتون وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وأكد الدعليس في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن شجرة الزيتون تمثل قيمة وطنية وتراثية عريقة، مشيراً إلى أن "شجرة الزيتون لها قدسية في ديننا فقد ذكرها الله أكثر من مرة في القرآن بل وأقسم بها".

وثمّن دور المزارعين في الحفاظ على هذه الشجرة الطيبة، مطالباً بضرورة المضي قدماً في دعم المزارعين، والعمل على توجيههم وإرشادهم للحفاظ على هذه الشجرة المباركة.

وأشاد بدور وزارة الزراعة في رعاية هذا القطاع الحيوي والهام، مؤكداً على دعم الحكومة للمزارعين بكل الإمكانات المتاحة.

بدوره، ذكر وكيل اليازوري، أن شجرة الزيتون تمثل قيمة وطنية وتراثية لشعبنا الفلسطيني، لا سيما أنها تعبر عن هويتنا وصمودنا أمام محاولات السطو على تاريخنا وتراثنا.

وأكد أن موسم الزيتون لهذا العام هو الأفضل خلال السنوات الأخيرة بسبب غزارة الإنتاج واتساع المساحات المزروعة، موضحاً أن المساحات المزروعة بالزيتون هذا العام تقدر بنحو 43 ألف دونم بينها 34 ألف دونم مساحات مثمرة وهي متوسط الإنتاج لهذا العام بمعدل إنتاج طن للدونم الواحد.

وشدد اليازوري، على أن طواقم الوزارة الفنية تواصل جهودها لمتابعة المعاصر وفحص مدى جهوزيتها لاستيعاب الكميات الوفيرة من الزيتون هذا الموسم والحصول على جودة عالية.

وأعرب عن أمله أن يغطي إنتاج الزيتون هذا العام احتياجات السوق المحلي، وأن يحقق اكتفاءً ذاتياً في الزيت والزيتون، وتصدير الفائض من هذا المنتج الهام للأسواق العربية والعالمية.