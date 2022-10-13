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تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:43

تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد
تعليم شرق غزة تعقد تدريباً لمعلمي اللغة الإنجليزية الجدد

غزة- الرأي
عقد قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة تدريبية بعنوان "تكامل المهارات الأربع ، إستراتيجية التدريس الفعالة"، حيث استهدفت معلمي مبحث اللغة الإنجليزية الجدد.

وحضر الدورة التي عقدت بمركز التدريب التابع للمديرية أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وأ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. أشرف كحيل، وأ. محمد نصار وأ. حسن عابد مشرفي مبحث اللغة الإنجليزية إلى جانب المعلمين المشاركين في الدورة والبالغ عددهم (٣٩) معلماً ومعلمة من معلمي العقود الجدد.
ورحب نور الدين بالحضور مثمناً جهودهم في الميدان، مؤكداَ على أهمية الدورة من حيث إكساب المعلمين الجدد ومعلمي العقود الخبرات الكافية والمهارات اللازمة كي يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، مبيناً حرص واهتمام مديريته بتنمية وتطوير قدرات جميع كوارها بما يعود بالفائدة على مجمل العملية التعليمية ومخرجاتها النوعية.
بدوره أوضح كحيل أن الهدف من الدورة تزويد المعلمين الجدد بمجموعة من استراتيجيات التعليم الحديثة وتدريبهم على كيفية توظيفها بشكل فاعل داخل غرفهم الصفية ما سيفضي في النهاية إلى تحقيق نتاجات تعليمية قيمة.
وبين أن محتوى المادة التدريبية يشتمل على استراتيجيات تدعم تعليم كل مهارة من مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية بشكل خاص وتضمن تحقيق التكامل بين هذه المهارات مجتمعة في نهاية العملية، مشيراً إلى أن أهم المهارات التي تركز عليها هذه الدورة مهارة الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الاستماع ومهارة المحادثة.
ويشار إلى أن الدورة مدتها (18) ساعة تدريبية وهي من تنفيذ جميع مشرفي مبحث اللغة الإنجليزية بالمديرية.

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