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اتفاق بين "الاقتصاد" وتجار الألبسة حول استيراد بنطلون "الجينز"

13 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:03

جانب من اللقاء وتوقيغ الاتفاقية
جانب من اللقاء وتوقيغ الاتفاقية

غزة – الرأي:

توصلت وزارة الاقتصاد الوطني ونقابة تجار الألبسة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى اتفاق حول تحديد آلية لاستيراد بنطلون الجينز.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الاتفاق جرى توقيعه من قبل ممثلها مدير عام الصناعة رائد الجزار، وممثل نقابة تجار الألبسة محمد المحتسب.

وبينت الوزارة في تصريح خاص للرأي أنها وافقت على إدخال تعديلات على القرار الصادر بشأن أذون الاستيراد وذلك بالسماح بإدخال 600 ألف قطعة من بنطلون الجينز وفق نظام "الكوتة" السنوية المتفق عليها، دون إخضاعها للقرار .

ولفتت الوزارة إلى أن ما يزيد عن تلك الكمية المحددة يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، مبينة أن العدد لا يتضمن بنطلون "الجينز" للأطفال حتى 36 شهراً.

وأوضحت أن بنطلون "الجينز" للأطفال سيتم السماح باستيراده دون تحديد "كوتة" سنوية أو تحصيل رسوم استيراد عليه.

وذكرت الوزارة أنها اتفقت مع النقابة على تقييم هذا الاتفاق بعد سنة، على أن يتم البدء بتطبيقه من تاريخ يوم السبت الموافق 15/10/2022، فيما أوضحت  النقابة أنها قامت بإسقاط الدعوى المنظورة بالخصوص أمام المحكمة الإدارية.

وينهي هذا الإتفاق الخلاف الذي نشب في أعقاب إجراءات تعديل رسوم أذون الاستيراد على بعض الملابس المستوردة ضمن سياسة دعم المنتج المحلي، ويضمن الاتفاق وجود حصة للمنتج المحلي تزيد على نسبة ٧٠٪؜ من المطروح بالسوق.

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