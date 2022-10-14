غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الرزاعية "الخضروات واللحوم " وفقا لوزارة الزراعة اليوم السبت الموافق 14 .أكتوبر .2022 على النحو التالي .
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14 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:12
غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الرزاعية "الخضروات واللحوم " وفقا لوزارة الزراعة اليوم السبت الموافق 14 .أكتوبر .2022 على النحو التالي .
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