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أسعار المنتجات الرزاعية "الخضروات واللحوم "

14 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:12

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غزة-الراي

جاءت أسعار المنتجات الرزاعية "الخضروات واللحوم " وفقا لوزارة الزراعة اليوم السبت الموافق 14 .أكتوبر .2022 على النحو التالي .
 

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