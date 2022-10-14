وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بشرطة المحافظة الوسطى

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء د. ناصر مصلح، مساء الخميس، سير العمل في شرطة محافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، رافقه فيها كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء د. محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، حيث كان في استقبالهم مدير شرطة المحافظة العميد ناصر أبو ناصر، ونائبه ومدراء مراكز ودوائر شرطة المحافظة.

واطلع الوفد الزائر، على طبيعة مهام وعمل إدارات ودوائر شرطة محافظة الوسطى، مُشيدين بالجهود المبذولة في خدمة المواطنين والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار المجتمعي بالمحافظة.

بدوره، أكد اللواء مصلح، في كلمة له، على ضرورة الاستمرار في القيام بالمهام والواجب على أكمل وجه، وتجويد العمل باستمرار والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

وشكر اللواء مصلح قيادة شرطة المحافظة، وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد؛ على جهودهم المستمرة في القيام بواجبهم في خدمة أبناء شعبهم.

من جهته، استعرض العميد أبو ناصر مهام وإنجازات شرطة المحافظة خلال الفترة الماضية، في إطار خدمة أبناء المواطنين وترسيخ حالة الأمن والأمان وسيادة القانون.