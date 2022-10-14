الحكم المحلي والهيئات المحلية تنظمان ورشة حول تسويق القيم في البلديات

غزة-الراي

نظمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية ورشة عمل بعنوان " تسويق القيم في قطاع الحكم المحلي (افكار إبداعية)"، والتي تأتي بدعم مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية ضمن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، بحضور ممثلي عن الأمانة العامة والحكم المحلي والديوان والهيئات المحلية.



بدوره أكد مدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية م. ياسر حسونة ورئيس اللجنة الرئيسية للتوجيه القيمي في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية على أهمية ترسيخ القيم والأخلاق في مجتمعنا كمبدأ ديني وأخلاقي، والعمل على تقدير المواطن ووضع اساسيات للتعامل معه وفق قيم أساسية راسخة.



وأوضح أن الورشة تأتي بهدف إعمال القيم في وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، مبينا أن تلك الورشة تم عقدها ودعوة أصحاب الأفكار والمبادرات للتفكير في آليات عمل تنفيذ القيم ذاتياً.



من جهته ، أكد أ. حمدي شعت مدير عام وحدة الاتصال والتنسيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مشروع التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية أن العمل على ترسيخ القيم ونشرها بين جميع أبناء شعبنا الفلسطيني واجب ديني ووطني، مؤكدا أن عقد ورشات العمل وتوثيق مخرجاتها والعمل بها من أساسيات ترسيخ مباديء القيم.



من جهة أخري قدمت م. رنا أبو شمالة عرض عن النظام القيمي شمل أساسياته ومبادئه وكيفية تطبيقه.



ومن ثم تم تنظيم صالون حواري بين ممثلي الهيئات المحلية الكبرى في لجنة التوجيه القيمي.

وأوصى المشاركون في اللقاء على ضرورة تشكيل لجنة مستمرة من الشخصيات المجتمعية واغتنام الاعلام بشكل فاعل وتحسين الصورة الذهنية من خلال الانشطة والخدمات الاجتماعية ودعم الموظف وتكريم المتميز.

