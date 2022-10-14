تعليم شرق خان يونس يختتم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية

غزة-الراي

اختتم قسم التقنيات التربوية بتعليم شرق خان يونس فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية في مدراس شرق خان يونس، الموسوم بـ "مكتباتنا شراع .. مناهجنا قلاع " الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، وذلك بفعاليات تراثية ثقافية في مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات.



حيث استقبلت مديرة مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات أ. دعاء أبو سالم وفد مديرية التربية والتعليم، أ. فاطمة الخالدي مدير الدائرة الفنية، وم. أسماء أبو موسى رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. محمد وادي مشرف المكتبات المدرسية، في فعاليات تراثية لربط الطالبات بتراثهن الفلسطيني بالتزامن مع يوم التراث الفلسطيني، حيث شهدت المدرسة تظاهرة ثقافية بألوان التراث المختلفة؛ تفاعلت معها الطالبات والمجتمع المدرسي.



وأثنت الخالدي على الجهود التي أشرف عليها قسم التقنيات التربوية في احياء فعاليات أسبوع المكتبات المدرسة، كما وشكرت مدرسة إحسان الأغا التي بذلت في اختتام فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية،



ومن جهتها أوضحت أبو موسى أن أسبوع المكتبات المدرسية اختتمت فعالياته في مدرسة إحسان الأغا الثانوية للبنات، وأن المدارس المشاركة قدمت أنشطة قرائية ومكتبية مختلفة تنوعت ما بين المناظرات الشعرية، وإلقاء القصائد والقصص القصيرة من إعداد الطلبات، والكلمات المعبرة، وبعض العروض الفنية الهادفة التي تخدم فعاليات أسبوع المكتبات المدرسية، مشيرة إلى أن قسم التقنيات تابع فعاليات أسبوع المكتبات في المدارس وفق جدول معد مسبقًا.

