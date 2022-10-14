"الصحة" تطلق الحزمة الاولى من خدمات منظومة نظم المعلومات الجغرافية GIS

غزة-الراي

اطلقت وزارة الصحة الحزمة الأولى من خدمات منظومة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) من خلال تطوير البوابة المعلوماتية الجيومكانية لوزارة الصحة والتي ستشكل لقيادة الوزارة وكافة الادارات والوحدات ركيزة أساسية في تطوير كل من منظومة دعم صناعة القرار الصحي والتخطيط الاستراتيجي الصحي وتخطيط الخدمات الصحية .

بدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد م. أسامة قاسم ان الخدمة ستساهم في تحديد الاتجاهات الصحية وإجراء التنبؤات المبنية على ادلة و رؤى واضحة، وستكون لهذه المنصة الدور البارز في إدارة أحداث الطوارئ.

واشار م. قاسم ان الحزمة تعتبر الأولى و اللبنة الرئيسة في بناء منظومة المعلومات الجغرافية الصحية والتي اسست من خلالها البنية التحتية المعلوماتية الحيومكانية وشملت العديد من الخدمات ومن اهمها , توزيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة بكل مستوياتها في المستشفيات و توزيع نطاق الخدمات الصحية لمراكز الرعاية الاولية وعرض كثافة تقديم الخدمات المقدمة من خلال ربط اعداد الزيارات لمركز الرعاية الاولية بالخارطة الجيومكانية وربطها بعدد السكان المغردين لكل مركز رعاية اولية ومما يساعد على التخطيط والتنبؤ المستقبلي .

كما تم ربط البوابة الجيومكانية مع الانظمة المعلوماتية الصحية الحية (Online System) مثل البرنامج المحوسب للرعاية الاولية e-clinic وقريبا النظام المعلوماتي للمستشفيات E-hospital ، لتكون بوابة تظهر بيانات حية اولا باول.

ويضيف م. قاسم أن الحزمة شملت خدمات الخدمة الاولى الاطلاع على توزيع الكوادر الطبية بكل تخصصاتها العامة والتخصصية على الخارطة الجيومكانية للمستشفيات ومراكز الرعاية الاولية وربطها من خلال برنامج شؤون الموظفين.

اضافة الى أنه تم توقيع مرضى الفشل الكلوي على منظومة المعلومات الجغرافية لدراسة اكثر المناطق انتشارا وربطها بالمحددات الجغرافية، وسيتلو ذلك باقي الامراض المعتبرة الاخرى في الاصدارات المتتالية من خدمات البوابة الجيومكانية.

كما واوضح م. قاسم ان البوابة لم خدمات الصحة العامة ، فقد تم توقيع ابار المياة ومحطات التحلية لمتابعة نتائج الفحوصات الخاصة بالمياة من قبل قسم صحة البيئة بالادارة العامة للرعاية الاولية ,وشملت كذلك توقيع الخدمات الصحية غير الحكومية فتم توقيع الصيدليات المرخصة على الخارطة الجيومكانية لدراسة وضمان التوزيع العادل للصيدليات على مستوى القطاع ومتابعة عملهم من خلال وحدة الطب الخاص.

هذا وعبر م. قاسم عن شكره وتقديره الى العقول الوطنية كوادر وزارة الصحة التي توجت هذا الانجاز المعلوماتي المميز في وحدة المعلومات الصحية ممثلة بمديرها العام ا. هاني الوحيدي ، وكذلك الشكر الجزيل للمهندس وسام الاشقر خبير GIS المميز والذي لم يأل جهدا في تقديم الدعم الفني والاستشارات على مدار الساعه ليظهر هذا العمل بشكله المميز .

هذاوقد امتد العمل على اطلاق الاصدار الاول منذ بداية العام من قبل وحدة المعلومات الصحية .