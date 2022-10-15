الوفد الطبي المصري يباشر معاينة المرضى في المستشفى الأوروبي

غزة-الرأي

أوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي د.يوسف العقاد أن الطاقم الطبي المصري في اختصاص العيون والعظام باشر منذ صباح اليوم الجمعة في معاينة 50 حالة من مرضى العيون ، و 38 مريض عظام .



وأضاف د. العقاد أن المعاينة شملت إجراء الفحوصات وصور الأشعة واختيار الحالات التي تتطلب إجراء تدخلات جراحية ، بمشاركة الطاقم المحلي د.محمد أبو مذكور استشاري طب وجراحة العيون ، ود.جمال أبو هلال استشاري طب وجراحة العظام .



بدوره قال استشاري طب وجراحة العظام ومنسق الوفد د. عدنان البرش أن الطاقم الطبي المصري بمختلف الاختصاصات الطبية المهمة بدأ مهام عمله صباح اليوم بمعاينة الحالات في مستشفى غزة الأوروبي في تخصص العظام والعيون والقلب، فيما سيباشر بالاختصاصات الاخرى كالباطنة والجراحة العامة والاوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي يوم غد السبت حيث تم تجهيز قوائم الحالات التي سيجرى لها الكشف الطبي واختيار الحالات التي تحتاج إجراء عمليات جراحية .



وعبر د.البرش عن شكر وتقدير وزارة الصحة الى جمهورية مصر العربية على مواقفها الداعمة على كافة الأصعدة وخاصة الطبية منها فهذا هو الوفد الطبي الرابع الذي يصل إلى غزة والذي يساهم وبشكل كبير في تقديم الرعاية الطبية التخصصية والتخفيف من معاناة المرضى .



وكان الوفد الطبي المصري وصل مساء يوم أمس الى قطاع غزة عبر معبر رفح برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف علي استشاري الجراحة العامة .