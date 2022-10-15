"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لمناقشة بناء خطتها التشغيلية للعام 2023



عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة،ورشة عمل لمناقشة خطوات بناء خطتها التشغيلية للعام 2023، بمشاركة المدراء العامون ومدراء الدوائر في الهيئة.



وافتتح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن ورشة العمل، مبينًا أنها تأتي في إطار السعي المستمر لتفعيل التخطيط الاستراتيجي وتطوير وتجويد عمل الهيئة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاعي الثقافة والشباب.



وشدّد محيسن على ضرورة بناء خطة تشغيلية للعام القادم وتسخير كافة الجهود والموارد المتاحة نحو تحقيق رؤية وأهداف الحكومة والتركيز على الأولويات الحكومية والأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الشباب والمرأة ورفع مستوى الوعي الثقافي للمجتمع.



من جهته، أكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي على ضرورة مراعاة الواقعية خلال بناء الخطة التشغيلية، وتحقيق الانسجام بين الخطة وموازنة الهيئة، لتجنب الوقوع في المشكلات خلال مراحل تنفيذ الخطة.



بدوره، قدم مدير دائرة التخطيط الأستاذ بهاء السر نظرة تقييمية لأبرز مشاريع وبرامج الهيئة الأساسية، ومؤشرات الأداء الرئيسية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.



واستعرض السر خطوات بناء الخطة التشغيلية للعام 2023 من خلال الرجوع إلى الإطار الاستراتيجي الحكومي العام للأعوام 2022-2024 والأولويات والاستراتيجيات الرئيسية، لافتًا إلى أنها تُعد بمثابة خارطة طريقة ارشادية لأنشطة وموارد خطة الهيئة التشغيلية.

