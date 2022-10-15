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تأهل منصة ملتقى الطالب المتميز لمسابقة جوائز المحتوى الرقمي العربي

15 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:40

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غزة-الراي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة تأهل منصة ملتقى الطالب المتميز والتي يُشرف عليها المعلم زياد أبو شرخ من مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين بمديرية شمال غزة للمرحلة الأولى من مسابقة جوائز المحتوى العربي الرقمي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) من أجل التنمية المستدامة التي تُنظمها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكو) بالتعاون مع مؤسسة جوائز القمة العالمية (WSA).


وجاء تأهل منصة ملتقى الطالب المتميز وترشيحها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وبعد أن حققت الفوز في مسابقة محلية على مستوى الوطن.


ومنصة ملتقى الطالب المتميز هي موقع إلكتروني يحتوي على ألعاب تعليمية إلكترونية تفاعلية للمرحلة الأساسية من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي ولها متابعين كثر.


وقد تأهل مع المنصة للمسابقة منصة روافد التعليمية التابعة للوزارة بغزة ، ومشروع في التعلم عن بُعد للمعلمة فاطمة أبو حاشية من الضفة الفلسطينية.


ويعد المعلم زياد أبو شرخ من المعلمين المتميزين، حيث فاز هذا العام بجائزة المعلم الفلسطيني المبدع، كما فاز بجائزة مجلس الوزراء، وجائزة مبادرتي ٢٠٢٠، كما فازت منصته "ملتقى الطالب المتميز" بجائزة الإنجاز والتميز ضمن الدورة الرابعة والتي أُطلق عليها اسم "الابداع في ظل المشهد الكوروني".
 

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