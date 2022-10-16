"الاقتصاد" تبحث مع الصليب الأحمر تمويل مشاريع اقتصادية جديدة

غزة - الرأي

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي مع مدير بعثة الصليب الأحمر في قطاع غزة نيكولاس جيرار، سبل تمويل مشاريع اقتصادية جديدة في قطاع غزة.

واستعرض الزريعي أهم المشاريع التي تحتاجها الوزارة لدعم القطاع الاقتصادي ونهضته وتطويره، معبراً عن شكره لجهود الصليب الأحمر في دعم وتمويل مشروع أرشفة ملفات الأضرار الاقتصادية.

وذكر أنه تم أرشفة أكثر من 14000 ملف أضرار لضمان المحافظة على هذه البيانات وسهولة الوصول اليها.

وأكد الزريعي، على ضرورة تكاثف جميع الجهود لتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء وإعمار المنشآت الاقتصادية المدمرة خلال الحروب المتتالية على قطاع غزة.

من جهته، عبر نيكولاس عن سعادته بنجاح الأرشفة الإلكترونية لمتضرري الحروب الإسرائيلية والذي يأتي استكمالاً لجهود الصليب في دعم الكثير من القطاعات والوزارات، مشيداً بجهود الوزارة وحرصها على المحافظة على بيانات المواطنين والتجار.