طوارئ الشمال تعقد اجتماعًا لبحث إدارة المنخفضات الجوية في الشتاء

غزة-الرأي

عقدت لجنة طوارئ شمال غزة اجتماعًا في بلدية جباليا النزلة، لبحث كيفية إدارة المنخفضات الجوية وتفادي أي حوادث طارئة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية كافة.



وحضر الاجتماع رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ومدير البلدية م. يوسف خلة، ورئيس بلدية إم النصر د. موسى أبو حيدر، ومدير بلدية بيت حانون أ. زياد عاشور، ومدير شرطة بلديات الشمال المقدم محمد سالم، ومدير المنطقة الشمالية في وزارة الحكم المحلي م. نادر الضبة، وممثل مصلحة مياه بلديات الساحل م. نهاد الخطيب، وممثل شركة الكهرباء م. حسين العمري، ومحافظ شمال غزة لدى جهاز الدفاع المدني العميد حسن الجماصي، وممثل مديرية التربية والتعليم شمال غزة د. صباح أبو شرخ، إضافة إلى بعض العاملين في الدوائر والأقسام لدى البلديات الحاضرة.



وافتتح رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار الاجتماع، مؤكدًا على ضرورة عقد اللقاءات الدورية لبحث الاحتياطات والإجراءات اللازمة، وكذلك مدى التعاون والتنسيق بين الشركاء للتعامل مع حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء.



وأشار م. مازن النجار إلى أن الأطراف كافة شريكة في العمل خلال فصل الشتاء، وذلك من أجل خلق مساحة من التكاتف لخدمة المواطنين في كل مناطق النفوذ شمال قطاع غزة، خصوصًا خلال أوقات الطوارئ في فصل الشتاء.



وأكد الحضور ضرورة استمرارية التواصل والتنسيق بين الأطراف، وتعزيز المتابعة الميدانية للمعدات والمناطق، كصيانة وقائية دورية للمولدات والمضخات وأعمدة الإنارة، وإعادة تأهيل أحواض تجميع وترشيح المياه في مناطق النفوذ كافة، وغيرها من الأعمال اللازمة، مشددين على ضرورة تقييم الأوضاع في شكل مستمر عند الانتهاء من كل مرحلة من مراحل العمل.

