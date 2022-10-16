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"التعليم " تستنكر هجوم المستوطنين على مدرسة عوريف قضاء نابلس

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:55

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غزة-الراي
استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بشدة هجوم وعربدة المستوطنين على مدرسة عوريف الثانوية للبنين قضاء نابلس وتخريب وحرق بعض محتوياتها الليلة الماضية.


وأوضحت الوزارة أن المستوطنين هاجموا المدرسة في ساعات الليل وحطموا العديد من أبواب الفصول وغُرف الإدارة وقاموا بإشعال النيران في بعض الغرف والملفات المدرسية.


ولفتت الوزارة إلى أن هذا العدوان يُضاف إلى سلسلة من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الطلبة والمدارس والمؤسسات التعليمية فالاحتلال لا يتوانى عن قتل وإصابة الأطفال والتلاميذ وقصف واستهداف المدارس في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية، حيث شهدنا يوم الخميس الماضي إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على مدرسة قيساريا وسط قطاع غزة وإصابة عدد من الطلبة بالاختناق.


ودعت وزارة التعليم في غزة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بالتعليم للوقوف عند مسؤولياتها ولجم قادة الاحتلال عن ممارساته في استهداف الطلبة والمدارس.
 

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