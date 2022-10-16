وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تستنكر هجوم المستوطنين على مدرسة عوريف قضاء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف حقوق الغير غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشمال تعقد اجتماعًا لبحث إدارة المنخفضات الجوية في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والصليب الأحمر تبحثان سبل تمويل مشاريع اقتصادية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تبحث مع الصليب الأحمر تمويل مشاريع اقتصادية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية داخلية غزة تنجز أكثر من 60 ألف معاملة خلال الربع الثالث لـ 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الفرقة الكشفية بمدرسة القسطل تنظم حملة تشجير وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُنظّم فعاليات مدرسية للمشاركة في موسم قطف الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الهلال يتفوق على اتحاد بيت حانون وفوز قاتل لخانيونس على المجمع الإسلاميّ وكالة الرأي الفلسطينية ثمانية أندية تتأهل لدور ربع النهائي في بطولة فردي الرِّجال لكرة الطاولة
أخبار » الأخبار الحكومية

طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس تُناقش خطة العمل خلال موسم الأمطار

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:32

111
111

غزة-الرأي
عقدت لجنة طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة اجتماعًا تقييميًا لمناقشة خطة العمل الجاري تنفيذها بهدف تعزيز جهودها الميدانية لتجاوز المخاطر الوشيكة والتي قد تحدث جراء هطول مياه الأمطار خلال الموسم الحالي.


وذكر رئيس لجنة طوارئ الشتاء بالبلدية م. ياسر شعت أن الاجتماع يُشارك فيه ممثلي عن الدوائر ذات العلاقة بتقديم الخدمة المباشرة للمواطنين وكذلك ورؤساء الأقسام والفرق المختصة وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بإدارة ملف الطوارئ، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة والمتوفرة لتأمين توصيل خدمات البلدية لكافة السكان.


وأوضح م. شعت أن البلدية تؤكد حرصها الكبير على سلامة الجمهور وحماية ممتلكاتهم وتوفير عوامل ومقومات السلامة لجميع الحالات الطارئة، مبيناً أن اللجنة مزودة بالأدوات اللازمة وستعمل على مدار الساعة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة لجميع السكان.


ومن جانبهم أوضحت الفرق العاملة في الميدان أنها قد شرعت فعليًا في أعمال تنظيف مصافي مياه الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة ومحطات الضخ وبرك تجميع مياه الأمطار الفرعية وكذلك أعمال تسوية في الأودية بهدف تجهيزها لاستيعاب كميات المطر المتوقع هطولها، بالإضافة إلى إجراء بعض التحسينات على مسالك نقاط تجميع مياه الأمطار في بعض البؤر الساخنة والمناطق المنخفضة.


ودعت البلدية كافة المواطنين إلى ضرورة أخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم، والتواصل على أرقام الطوارئ (115) من الهاتف الثابت.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟