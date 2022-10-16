مدرسة الأوقاف الشرعية تنفذ برنامجاً تدريبياً بعنوان "إعداد قادة المستقبل"

غزة-الرأي

نفذت مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات برنامجاً تدريبياً بعنوان "إعداد قادة المستقبل"، استهدف رئيس وأعضاء البرلمان الطلابي، بهدف تنمية المهارات والكفاءات الذاتية لديهم، بحضور مديرة المدرسة أ. ميرفت كلخ، والمرشدة التربوية أ. زينب راضي.



بدورها، أوضحت كلخ أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة أنشطة، تهدف الى تعزيز الثقة بالنفس واكساب الطالبات، المهارات القيادية، ليصبحن أكثر قدرة على القيام بمهامهن في خدمة ودعم القضايا الطلابية، مشيرةً إلى أن التنمية البشرية تساهم بشكل كبير في قيادة العمل نحو النجاح والتقدم ،داعيةً الطالبات إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي وزيادة العلوم والمعارف من أجل صقل الشخصية لتحقيق التميز والابداع.

