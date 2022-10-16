وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يصدر تقرير الربع الثالث للعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية الأسير ناصر أبو حميد يفقد القدرة على تناول الطعام وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الأوقاف الشرعية تنفذ برنامجاً تدريبياً بعنوان "إعداد قادة المستقبل" وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشتاء في بلدية خان يونس تُناقش خطة العمل خلال موسم الأمطار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضـــاء يعقد اجتمـــاعه الدوري التاسع وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تفتتح دورة تدريبية حول التعامل مع وسائل الاعلام وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تستنكر هجوم المستوطنين على مدرسة عوريف قضاء نابلس وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف حقوق الغير غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشمال تعقد اجتماعًا لبحث إدارة المنخفضات الجوية في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والصليب الأحمر تبحثان سبل تمويل مشاريع اقتصادية جديدة
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة الأوقاف الشرعية تنفذ برنامجاً تدريبياً بعنوان "إعداد قادة المستقبل"

16 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:53

111
111

غزة-الرأي
نفذت مدرسة الأوقاف الشرعية للبنات برنامجاً تدريبياً بعنوان "إعداد قادة المستقبل"، استهدف رئيس وأعضاء البرلمان الطلابي، بهدف تنمية المهارات والكفاءات الذاتية لديهم، بحضور مديرة المدرسة أ. ميرفت كلخ، والمرشدة التربوية أ. زينب راضي.


بدورها، أوضحت كلخ أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة أنشطة، تهدف الى تعزيز الثقة بالنفس واكساب الطالبات، المهارات القيادية، ليصبحن أكثر قدرة على القيام بمهامهن في خدمة ودعم القضايا الطلابية، مشيرةً إلى أن التنمية البشرية تساهم بشكل كبير في قيادة العمل نحو النجاح والتقدم ،داعيةً الطالبات إلى الاستفادة من البرنامج التدريبي وزيادة العلوم والمعارف من أجل صقل الشخصية لتحقيق التميز والابداع.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة هاشم الأساسية "أ" المشتركة تنظم زيارة لمركز الوفاء لرعاية المسنين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟