أوقاف الوسطي ومجموعة السلامة للتدريب تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الراي

بحث مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم سبل التعاون المشترك مع مدير مجموعة السلامة للتدريب أ. هاني أبو عواد، بهدف تعلم اللغات المختلفة وتطوير الأداء والأسلوب الدعوي ومهارات الإلقاء.



بدوره ،أوضح مسلم أهمية تعلم اللغات للصغار وللكبار، وكذلك الخطباء والوعاظ لتوجيه خطبهم ومواعظهم باللغات الأخرى لتنتشر في كافة الدول وتخاطب كافة العقول باللغة التي يفهموها، مشيراً إلى ضرورة تطوير المهارات والكفاءات في الخطاب الدعوي.



من جهته، استعرض ابو عواد برامج التدريب للغات والحاسوب وباقي التخصصات، مبيناً ان المؤسسة تُدرس ٤ مهارات باللغات العالمية وتطور المهارات لدى المتلقي، لافتاً إلى أن المجموعة تقدم خصومات كبيرة لحفظة القرآن الكريم والخطباء والدعاة لدورهم المؤثر في المجتمع.

