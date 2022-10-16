الزراعة تكثف زياراتها الميدانية لمزارع الفراولة شمال القطاع

غزة-الراي

نفذت دائرة الخضار في الإدارة العامة للإرشاد بالتعاون مع الادارة العامة لوقاية النبات،ووحدة الارشاد بمحافظة الشمال عدداً من الجولات الميدانية لمتابعة مزارعي محصول الفراولة والوقوف على المشاكل التي تواجة محصول الفراولة خاصة في هذه الأيام مع بداية زراعة الأشتال.



و خلال الجولات تم تقييم الوضع العام للأشتال المزروعة،وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارع للمحافظة عليها من الظروف الجوية،و الوقاية من تعرضها للأمراض الفطرية التي قد تنتشر علي أشتال الفراولة في الظروف الجوية السائدة , والتركيز على اتباع ممارسات زراعية سليمة لخفض احتمال الاصابة بالأمراض .



وقام مهندسو الزراعة بأخذ عينات من التربة والشتلات لمختبر الفطريات التابع لوزارة الزراعة من عدة مزارع للوقوف علي التشخيص الصحيح للمرض، للتأكد من خلوها من الأمراض وإعطاء المزارعين الإرشادات والنصائح ضمن التشخيص الصحيح للفحص داخل المختبر .



ومن جانب التدخل الارشادي المبكر فانه فريق العمل بدوائر الارشاد الزراعي بصدد اعداد تنفيذ سلسة دورات لمزارعي الفراولة بهدف رفع مستوى نجاعة الممارسات المطبقة في تحسين ظروف النمو والوقاية والمكافحة المخصصة .



يأتى ذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها الوزارة للإرتقاء والنهوض بالقطاع الزراعي والمحافظة ع المنتج الوطني .



يذكر أن منتج التوت الأرضي (الفراولة ) له أهمية كبيرة في تخفيف معدلات البطالة العالية المتفشية بين العمال، حيث آلاف المزارعين يعتاشون من مهنة زراعة الفراولة،فيما تتوافر فرص عمل لمئات العمال الذين يعملون في محطات تعبئة وتغليف المنتج، ووسائل نقله إلى الأسواق المحلية والمعابر.

