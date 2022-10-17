" أبو الريش" يتفقد سير العمل في مركز صحي مسقط الشجاعية

غزة- الرأي

ترأس وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش طاقما وزاريا لتفقد سير العمل في مركز صحي مسقط الشجاعية.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد م. أسامة قاسم ، ووكيل وزارة الصحة المساعد د. عبد اللطيف الحاج ، ومدير عام الرعاية الأولية د.ماهر شامية، ونائب مدير عام الرعاية الأولية د. موسى عابد ، ومدير عام الهندسة والصيانة م. مازن العرايشي ومدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د.أشرف القدرة ومدير صحة منطقة غزة د.اكبار قدورة.

وخلال الزيارة اطلع د. أبو الريش على مرافق المركز وآلية تقديم الخدمة الصحية ، وأنظمة العمل والاحالة ، كما واستمع الى جملة من مستجدات العمل بالمركز وسبل تعزيز الخدمة بمختلف تصنيفاتها.