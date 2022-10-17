"هندسة المتفجرات" تُتلف مـواد متفجرة من مخلفات الاحتلال

غزة- الرأي

أتلفت دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة، أول أمس السبت، كميةَ موادٍ متفجرة من مخلفات الاحتلال الحربية في موقع الإتلاف الرئيسي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات العميد عائد حمادة أن رفع الضرر الذي يتهدد حياة المواطنين، عبر جمع المخلفات العسكرية من صواريخ وقنابل وقذائف، أطلقتها آلة الاحتلال الحربية ، هو أساس عمل ادارة هندسة المتفجرات والذي يهدف بالدرجة الاولى الى حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار العميد حمادة إلى أن الطواقم الهندسية أتلفت 750 كيلوجرام من الأجسام غير المتفجرة، شملت "قذائف مدفعية وقذائف هاون؛ وقنابل وذخائر ومخلفات حربية متنوعة".