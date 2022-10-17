تأمين الشرطة لمباريات الدوري المحلي في غزة

غزة- الرأي

تُولي الشرطة الفلسطينية عملية تأمين الفعاليات والمباريات الرياضية في قطاع غزة "أهمية كبيرة".

وتعمل قوات التدخل وحفظ النظام بالشرطة على تأمين مباريات دورة الدرجة الممتازة لكرة القدم من خلال انتشار القوات المكلفة بتأمين المباريات على البوابات الرئيسية للملاعب وأمام المدرجات، بالإضافة لتأمين الطاقم التحكيمي واللاعبين.

يشار أن قوات التدخل وحفظ النظام بالشرطة أمَّنت أمس مباراة جمعت فريقي شباب رفح واتحاد الشجاعية على أرض ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ضمن دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

ووثقت عدسة "المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية" تأمين مباراة أمس.