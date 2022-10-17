ديوان المظالم يناقش قضايا مشتركة بالتعاون مع القضاء الشرعي

غزة- الرأي



ناقش ديوان المظالم عدة موضوعات حول تظلمات تقدم بها مواطنون، وحضر اللقاء أ. سليمان عدوان نائب مدير عام الديوان وأ. مها المصري باحث قانوني، وحدة حقوق الإنسان بديوان المظالم وأ. أحمد حبيب مساعد قانوني ومدير دائرة الشكاوى بمجلس القضاء الشرعي.

وتضمن النقاش آلية العمل في المحاكم الشرعية والعراقيل التي تواجه المواطن وكيفية تعامل القضاة مع المتخاصمين، وكيفية التعامل مع شكاوى المواطنين.

كما ناقش الأطراف التظلمات المقدمة لدى الديوان تفصيلاً وكان اللقاء إيجابياً ومنتجًا حيث تم التوافق على أن يعفى مقدمو الشكاوى لدى ديوان المظالم من الرسوم المفروضة على الشكوى على أن تقدم بواسطة الديوان ومن ثم تحال للجهة المختصة لنظرها والبت فيها، كما تم التوافق على متابعة تنفيذ أوامر الحبس الصادرة عن القضاة.