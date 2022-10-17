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خلال مشاركته في اللقاء العام لرؤساء الأحياء

النائب أبو راس يثمن دور لجان الأحياء الشعبية لتحقيق الخدمة للمواطنين

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:52

النائب أبو راس يثمن دور لجان الأحياء الشعبية لتحقيق الخدمة للمواطنين
النائب أبو راس يثمن دور لجان الأحياء الشعبية لتحقيق الخدمة للمواطنين

غزة-الرأي

قال النائب د. مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي إن المجلس التشريعي الفلسطيني وتحديداً لجنة الداخلية والحكم المحلي تولي لجان الأحياء الشعبية في محافظات قطاع غزة بالغ الاهتمام، لتحقيق أفضل خدمة لأبناء شعبنا.

جاء ذلك، خلال كلمته في اللقاء العام لرؤساء الأحياء والمخاتير في قطاع غزة، بعنوان "دور لجان الأحياء في تنمية المجتمعات"، بحضور الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة، ورئيس اتحاد البلديات د. يحيى السراج.

واستعرض النائب أبو راس نتائج وتوصيات اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي لرؤساء لجان الأحياء في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي منفتح على كل المقترحات لتطوير وتعديل أو سن قوانين من شأنها خدمة المواطنين وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

وأكد على متابعة لجنة الداخلية والحكم والمحلي لكل الشكاوى والقضايا الواردة إليها والعمل على معالجتها مع جهات الاختصاص، مبيناً أن جميع المكونات المجتمعية في خندق واحد وعلى قلب رجل واحد بما يعود بالمصلحة على المواطن والمجتمع.

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