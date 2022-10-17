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بلدية دير البلح وشركة الكهرباء تواصلان صيانة الإنارة بالمدينة

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:30

أكدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة استمرار التعاون مع كافة الجهات للاستمرار في تقديم خدماتها حيث قامت مؤخراً بالتعاون مع شركة الكهرباء في أعمال صيانة الإنارة لعدد من مناطق المدينة.

 وقال م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة: تم التواصل مع شركة الكهرباء لاستخدام ونش الكهرباء التابع للشركة حيث أن ونش البلدية يحتاج إلى الصيانة، وأضاف: تم صيانة الإنارة في مناطق مختلفة من بينها شارع الأقصى، شارع ابو عريف، شارع الشهداء، المعسكر، وعكيلة.

وبين أنه سيتم العمل خلال الأيام القادمة بمناطق أخرى، معرباً عن شكره لشركة الكهرباء على تعاونها الدائم والمستمر لتطوير المدينة.

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