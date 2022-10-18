مجلس تطوير وادي غزة يبحث عدة قضايا في مقره الجديد

الوسطى- الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك لتخطيط وتطوير وادي غزة، اجتماعه الأول في مقره الجديد "المؤجّر" بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، لبحث ومناقشة عدة قضايا مشتركة، من بينها الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس، مناقشة الموازنة العامة، مساهمة البلديات في تفعيل المجلس، ومناقشة الوصف الوظيفي.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المكون من رؤساء البلديات المُطِلة على وادي غزة، ممثلة في رئيس المجلس ورئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري، ورئيس بلدية المغراقة أ. نضال ابو كميل، ورئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد، ورئيس بلدية البريج م. أيمن الدويل، ورئيس بلدية وادي غزة أ. جبر أبو حجير.

كما شارك في الاجتماع كلا من المدير التنفيذي للمجلس أ. أحمد سمارة، ومدير دائرة المجالس المشتركة بوزارة الحكم المحلي م. محمد صيام، ومحاسب المجلس أ. تامر النباهين، إلى جانب م. شريف زيارة، وم. محمد الصالحي.

يشار إلى أنه تم إنشاء وتأسيس مبنى مجلس الخدمات المشترك لتخطيط وتطوير وادي غزة، في مدينة الزهراء، بهدف تسهيل مهام إدارة وصيانة وتطوير المحمية الطبيعية بوادي غزة، حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع لتطوير وادي غزة بشكل كامل ليصبح محمية طبيعية يرتادها السكان كمعلم سياحي.