النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2373) الثلاثاء 18/10/2022
أخبار فلسطينية
اشتية محاط بالمسلحين في مخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟
الحكومة الفلسطينية تعلن قرب التوصل لاتفاق مع مصر لاستخراج غاز غزة
فريق وزاري فلسطيني لمتابعة استخراج الغاز من غزة
مسؤول في "فتح" لـ "هآرتس": زيارة اشتية لمخيم جنين تنفي مزاعم فقدان سيطرة السلطة
الخارجية": وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودا ثالثا
مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة الفلسطينية وتوحيد جهود كافة الفصائل
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يرفض إحاطة سرية حول اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
"معاريف": إغلاق نابلس تسبب في تقليل عدد الهجمات التي وقعت مؤخرًا
الرئيس الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
"تل أبيب" تستدعي السفير الأسترالي بعد تراجع الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل"
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 9 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني
ترمب: أنا أفضل رئيس أميركي لإسرائيل واليهود
أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
رسالة تحذير من روسيا لإسرائيل: خطوة متهورة ستدمّر علاقتنا
نشطاء في أميركا يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق شعبنا على "تويتر"
أخبار عربية
الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى في القدس بـ 25 مليون دولار
رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية هي المركزية في الشرق الأوسط
مصر تقنع اسرائيل بالشروع باستخراج الغاز قبالة سواحل غزة
سوريا تدين أعمال القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممارسات المستوطنين بالقدس
الجزيرة: الشرطة الماليزية تحرر فلسطينياً من غزة اختطفه الموساد
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
سكان حوارة يرون في العصيان المدني لعوائل مخيم شعفاط وبلدة عناتا تجربة ملهمة لمقاومة الاحتلال
التهديدات بعملية إسرائيلية ضد “عرين الأسود” في نابلس تفعل إنذار غرفة العمليات المشتركة في غزة
قوات الاحتلال اعتقلت 5300 فلسطيني بينهم أطفال ونساء منذ مطلع العام
مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطات
الشرق الأوسط
«عرين الأسود» في نابلس ترفض عرضاً لإلقاء السلاح مقابل العفو
الاهرام المصرية
الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى في القدس بـ 25 مليون دولار
نادي الأسير الفلسطيني: 5300 حالة اعتقال منذ مطلع 2022
الشروق المصرية
رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية هي المركزية في الشرق الأوسط
تقرير: إسرائيل اعتقلت 5300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري
أشتية يعلن عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني
الغد الأردنية
“اتفاق المصالحة”.. نسخة مكررة تخلو من ضمانات النجاح
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الشرق القطرية
" البرلمان العربي يشيد بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة "إعلان الجزائر"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
أقدم أسير في العالم.. عائلة "نائل البرغوثي" لم تفقد الأمل بصفقة "وفاء الأحرار 2"
الشهيد أحمد الجعبري.. سنواتٌ من العمل الدؤوب لتحرير الأسرى توّجها بـ"وفاء الأحرار"
11 عامًا على صفقة وفاء الأحرار
عائلات الأسرى: تجاهل الاحتلال جنوده المأسورين سينتهي برضوخه للمقاومة
14 حاجزًا للاحتلال تُقطّع أوصال نابلس
جامعة بيرزيت تدين استمرار اعتقال السلطة للطالب المضرب قسام حمايل
"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تضعف محاولات الاحتلال الاستفراد بالمقاومة
القدس المحلية
تفاصيل جديدة.. هكذا أخفق "الموساد" في عمليته ضد نشطاء "حماس" داخل ماليزيا
عام على عزل الأسير أحمد مناصرة في ظروف صحية صعبة
الاحتلال يشدد إجراءاته على حواجز القدس المحتلة
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
الضفة الغربية تلبي نداء "عرين الأسود"
حاجزين عسكريين في محيط رام الله ومواجهات في قرية حارس
تفاصيل جديدة دقيقة.. الكشف عن عملية نفذها "الموساد" الإسرائيلي ضد ناشط من "حماس" في ماليزيا
الحياة الجديدة
الأسير سائد الكيلاني من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
رئيس بلدية الرام: ديون البلدية المستحقة على المواطنين ووزارة المالية تصل إلى قرابة (30) مليون شيقل
على الصفر".. فلتكن كل الرؤوس "مطاردة"
الشيخ: نثمن قرار استراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية
الأسير سائد الكيلاني من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في محيط رام الله
مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين في حادث سير شرق القدس
الاحتلال يخطر بإزالة 30 ألف شجرة حرجية في عاطوف جنوب شرق طوباس
جريدة الأيام
سلطات الاحتلال تضع الحجر الأساس لجسر مشاة معلق فوق وادي الربابة في سلوان
»حالات اختناق قرب مدارس في الخليل وإخطار بإزالة آلاف الأشجار في طوباس
»بن غفير يتخذ من إرهابه طريقاً إلى مقاعد الحكومة الإسرائيلية
»وفاة شابين وفقد ثالث من القطاع بغرق مركب مهاجرين قبالة اليونان
»الحكومة: خطة عمل لضريبة الأملاك ولجنة لمتابعة اتفاق الغاز مع مصر
»سلطات الاحتلال تسعى لفرض منطقة عازلة قبالة شاطئ رفح
»"الحدث".. حين يتحوّل جسد آني إرنو إلى فعل كتابة!
وكالة صفا
الاحتلال يُطلق قنابل الغاز صوب المزارعين شرق خان يونس
الاحتلال يعيد فتح معابر غزة
نشطاء أمريكيون يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق شعبنا على "تويتر"
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
11 عامًا على "وفاء الأحرار".. والأمل بالمقاومة لإنجاز صفقة جديدة
"هاكرز" عربي يخترقون كاميرات إسرائيلية بعدة مدن
عرين الأسود تدعو أهالي نابلس للاستعداد لمواجهة خداع الاحتلال
استجابة واسعة بالضفة لدعوة عرين الأسود بالتكبير والاحتشاد
الداخلية: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه "الموساد"
بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر رفح والسودانية
بذكرى "وفاء الأحرار" .. وزارة الأسرى تؤكد على ضرورة تحرير الأسرى
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
المجلس الأعلى للرياضة يعلن عن الدفعة الأولى من قروض الزواج
"هنية" يبارك تجديد الثقة لوزير الشباب والإعلام الكويتي
فلسطين اليوم
قرار حصار نابلس وتنفيذ عملية عسكرية واسعة مرتبط بالتقييم الأمني نهاية الأسبوع
القيادي حبيب لفلسطين اليوم : قرار أستراليا بشأن القدس صفعة للاحتلال والمُطبعين وانتصار كبير لشعبنا
لليوم الثامن على التوالي ..الاحتلال يواصل حصار نابلس ويفرض تضيقاً على الحواجز
تفاصيل: منح وزارة التربية والتعليم من الجامعات الفلسطينية للعام 2022-2023
الأسير سائد الكيلاني من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال
عبر "تويتر".. نشطاء في أميركا يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين
إصابتان خطيرتان بالرصاص في جديدة المكر بالداخل المحتل
سما نيوز
مسؤول في "فتح" لـ "هآرتس": زيارة اشتية لمخيم جنين تنفي مزاعم فقدان سيطرة السلطة
لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"
عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)
تفاصيل جديدة عن عملية اختطاف "الموساد" لفلسطيني من غزة في ماليزيا
بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون ينكلون بـ7 شبان قرب "حلميش" ويهاجمون المركبات قرب الطيبة
الاحتلال يستهدف الصيادين ببحر رفح
جديدة المكر: إصابتان حرجتان في جريمة إطلاق نار
رام الله: قوات الاحتلال تقتحم دورا القرع وتغلق طريق النبي صالح
مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في سلوان
مهرجان تأبيني للشهيدين سباعنة وأبو جلدة في جنين
عرب 48
الاحتلال يشدد إجراءاته على حواجز القدس ويحاصر نابلس
تقرير: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا اختطفه الموساد في كوالالمبور
تقرير: الاحتلال اعتقل 5300 فلسطيني منذ مطلع 2022
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من مدينة طوباس على حاجز ع ...
للمرة الثانية خلال أقل من شهر: مستوطنون يدنسو ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 10 تشرين أول (أكتوبر)
- 2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.
- 1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.
- 1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.
- 1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).
- 1983 م إسحاق شامير (ولد عام 1915) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),
- 1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.
- 1953 م مذبحة قلقيلية خاض المناضلون عدة معارك مع قوات العدو الإسرائيلي وكان من أهمها معركة قلنسوة وقد قصفت المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا في القرية فساداً وتدميراً.