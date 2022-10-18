النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2373) الثلاثاء 18/10/2022

أخبار فلسطينية﻿

اشتية محاط بالمسلحين في مخيم جنين: مجرد تعزية أم انقلاب في الموقف الرسمي؟

الحكومة الفلسطينية تعلن قرب التوصل لاتفاق مع مصر لاستخراج غاز غزة

فريق وزاري فلسطيني لمتابعة استخراج الغاز من غزة

الخارجية": وفاة شابين من قطاع غزة غرقا في اليونان ونتابع مفقودا ثالثا

مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة الفلسطينية وتوحيد جهود كافة الفصائل

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يرفض إحاطة سرية حول اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

الرئيس الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

اخبار دولية

الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 9 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الفلسطيني

ترمب: أنا أفضل رئيس أميركي لإسرائيل واليهود

نشطاء في أميركا يعيدون نشر جرائم الاحتلال بحق شعبنا على "تويتر"

رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية هي المركزية في الشرق الأوسط

القدس العربي

سكان حوارة يرون في العصيان المدني لعوائل مخيم شعفاط وبلدة عناتا تجربة ملهمة لمقاومة الاحتلال

التهديدات بعملية إسرائيلية ضد “عرين الأسود” في نابلس تفعل إنذار غرفة العمليات المشتركة في غزة

قوات الاحتلال اعتقلت 5300 فلسطيني بينهم أطفال ونساء منذ مطلع العام

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي على المرابطات

الشرق الأوسط

«عرين الأسود» في نابلس ترفض عرضاً لإلقاء السلاح مقابل العفو

الاهرام المصرية

الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم مستشفى في القدس بـ 25 مليون دولار

نادي الأسير الفلسطيني: 5300 حالة اعتقال منذ مطلع 2022

الشروق المصرية

رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية هي المركزية في الشرق الأوسط

تقرير: إسرائيل اعتقلت 5300 فلسطيني منذ بداية العام الجاري



أشتية يعلن عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني

الغد الأردنية

الشرق القطرية

11 عامًا على صفقة وفاء الأحرار

تفاصيل جديدة.. هكذا أخفق "الموساد" في عمليته ضد نشطاء "حماس" داخل ماليزيا

عام على عزل الأسير أحمد مناصرة في ظروف صحية صعبة

الاحتلال يشدد إجراءاته على حواجز القدس المحتلة

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الضفة الغربية تلبي نداء "عرين الأسود"

حاجزين عسكريين في محيط رام الله ومواجهات في قرية حارس

تفاصيل جديدة دقيقة.. الكشف عن عملية نفذها "الموساد" الإسرائيلي ضد ناشط من "حماس" في ماليزيا

الحياة الجديدة

الأسير سائد الكيلاني من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

على الصفر".. فلتكن كل الرؤوس "مطاردة"

الشيخ: ‏نثمن قرار استراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية

الأسير سائد الكيلاني من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين في محيط رام الله

مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين في حادث سير شرق القدس

الاحتلال يخطر بإزالة 30 ألف شجرة حرجية في عاطوف جنوب شرق طوباس

جريدة الأيام

سلطات الاحتلال تضع الحجر الأساس لجسر مشاة معلق فوق وادي الربابة في سلوان

»حالات اختناق قرب مدارس في الخليل وإخطار بإزالة آلاف الأشجار في طوباس

»بن غفير يتخذ من إرهابه طريقاً إلى مقاعد الحكومة الإسرائيلية

»وفاة شابين وفقد ثالث من القطاع بغرق مركب مهاجرين قبالة اليونان

»الحكومة: خطة عمل لضريبة الأملاك ولجنة لمتابعة اتفاق الغاز مع مصر

»سلطات الاحتلال تسعى لفرض منطقة عازلة قبالة شاطئ رفح

»"الحدث".. حين يتحوّل جسد آني إرنو إلى فعل كتابة!

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية: نقدر جهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني اختطفه "الموساد"

فلسطين اليوم

مسؤول في "فتح" لـ "هآرتس": زيارة اشتية لمخيم جنين تنفي مزاعم فقدان سيطرة السلطة

لهذه الأسباب.. "شاهد 136" تؤرق "إسرائيل"

عرين الأسود" تدعو المواطنين في نابلس للنفير .. ومدن الضفة تلبي النداء (فيديوهات)

تفاصيل جديدة عن عملية اختطاف "الموساد" لفلسطيني من غزة في ماليزيا

بحماية شرطة الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

عرب 48

الاحتلال يشدد إجراءاته على حواجز القدس ويحاصر نابلس

تقرير: السلطات الماليزية حررت فلسطينيا اختطفه الموساد في كوالالمبور

تقرير: الاحتلال اعتقل 5300 فلسطيني منذ مطلع 2022

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

10 تشرين أول (أكتوبر)

2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.

1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.

1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.

1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).

1983 م إسحاق شامير (ولد عام 1915) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),

1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.