دائرة الملكية الفكرية بالاقتصاد تسجل 111 علامة تجارية

غزة-الرأي

سجلت دائرة الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد الوطني 111 علامة تجارية بعد الانتهاء من فترة الاعتراض على نشر العلامات التجارية في العدد 68 من الوقائع الفلسطينية.



وبين التقرير الاسبوعي الصادر عن دائرة الملكية الفكرية، أنه تم إيداع 8 طلبات علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 8 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 56 علامة تجارية، وإصدار 50 شهادة ملكية صناعية، والتفتيش على 18 ملفاً للملكية الصناعية، واستقبال 9 اعتراضات على علامات تجارية، وتسليم 7 لوائح جوابية.



وأشار التقرير إلى أنه تمت الأرشفة الإلكترونية للعديد من العلامات التجارية والملفات، واستقبال 45 مراجع للاستفسار وتسجيل العلامات التجارية.

