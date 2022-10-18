وزارة العمل تختتم مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

غزة-الراي

اختتمت وزارة العمل، بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل.



وأكد م. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، على أن هذا المشروع من ضمن عشرات المشاريع التي تقوم بها وزارة العمل من أجل التخفيف من نسبة البطالة العالية في قطاع غزة.



وأشار الغصين إلى أن توجه الوزارة نحو المشاريع التنموية، لتعزيز فرص العمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة، كونها أفضل طريقة للخروج من الأزمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتغول الاحتلال ، موجها شكره للمؤسسات المانحة والداعمة، داعيا إياها إلى دعم المزيد من الخريجين والخريجين في ظل أزمة البطالة.



بدوره أوضح رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي في وزارة العمل أ. أيمن أبو كريم أن تم من خلال مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل، تحرير 60 شهادة جامعية للخريجين والخريجات، بالتعاون مع جامعتي الأقصى وفلسطين، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.



ونوه إلى أن الهدف الأساس للمشروع دمج الخريجين في سوق العمل، وتحرير شهاداتهم الجامعية من أجل فتح فرص العمل أمامهم.

