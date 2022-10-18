وزارة العمل تختتم مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل

غزة - الرأي

اختتمت وزارة العمل في غزة، اليوم الثلاثاء، مشروع افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل، بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وقال وكيل الوزارة، إيهاب الغصين خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن هذا المشروع من ضمن عشرات المشاريع التي تقوم بها وزارة العمل من أجل التخفيف من نسبة البطالة العالية في قطاع غزة.

وأشار الغصين إلى توجه الوزارة نحو المشاريع التنموية، لتعزيز فرص العمل عن بعد، والمشاريع الصغيرة، كونها أفضل طريقة للخروج من الأزمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتغول الاحتلال.

وأعرب عن شكره للمؤسسات المانحة والداعمة، داعيا إياها إلى دعم المزيد من الخريجين والخريجين في ظل أزمة البطالة.

بدوره، ذكر مدير برامج غزة بمؤسسة أحباء غزة ماليزيا علاء منصور لـ "الرأي" أن تنفيذ مشروع افتكاك الشهادات الجامعية بالتعاون مع وزارة العمل يعد من أهم المشاريع التي نفذتها المؤسسة في قطاع غزة ضمن استراتيجيتها للتمكين الاقتصادي للخريجين والمجتمع الفلسطيني.

من جهته، أوضح مساعد النائب الإداري والمالي بجامعة الأقصى منذر الداية، أن الجامعة كانت أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع افتكاك الشهادات الجامعية.

وبين الداية خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه تم افتكاك شهادات 31 طالب وطالبة بجامعة الأقصى، مقدما شكره لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا على دعمها للمشروع.

من جانبهم، أعرب عدد من المستفيدين من المشروع، عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العمل ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا على توفير فرص عمل لهم مقابل افتكاك شهاداتهم الجامعية.