السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري

غزة- الرأي



ناقش وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة ورئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز آليات تعويض المواطنين ملاك الأراضي بموقع البريج الأثري، تنفيذا لقرار الإستملاك والتعويض الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تخصيص أرض حكومية لإقامة مقر خاص لوزارة السياحة والآثار.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح العامة والإرتقاء بالمرافق الحكومية واسنادها في تأدية مهامها ،والمحافظة على الموروث التاريخي الفلسطيني للأجيال المتعاقبة.

وأكد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة حماية الأماكن الاثرية والمحافظة عليها والتعامل معها حسب ما ينص عليه القانون وحسب ما تقره لجنة المتابعة الحكومية في التعامل مع هذه المعالم الوطنية العامة .

وبدوره أعرب وكيل وزارة السياحة عن شكره لسلطة الأراضي على دورها الكبير في متابعة الاستملاكات التي تجري لأماكن اثرية والعمل على تعويض المالكين، مبينا ان الطواقم الفنية بالوزارة عملت علي حفر مجسات وفق دراسة علمية بموقع البريج الأثري تحدد المعالم والشواهد العمرانية في الموقع الأثري كخطوة أساسية لتقديم التوصيات بالإستملاك والتعويض.