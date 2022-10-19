وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: فالكاو يحرم فريقه السابق أتلتيكو من فوز رابع تواليا وكالة الرأي الفلسطينية العدل: وحدة تطوير الأداء المؤسسي تختتم دورات تدريبية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مصرية ولدت فاقدة للبصر.. فتفوقت عالميا في هذه الرياضة وكالة الرأي الفلسطينية تأثيرات "كبيرة" لأحدث موجة جفاف في القرن الإفريقي وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 10 إصابات في 16 حادث سير خلال 24 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تواصل حصار نابلس لليوم التاسع
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:17

السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري
السياحة وسلطة الأراضي يناقشان آلية تعويض أصحاب موقع البريج الأثري

غزة- الرأي
 
ناقش وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة ورئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز آليات تعويض المواطنين ملاك الأراضي بموقع البريج الأثري، تنفيذا لقرار الإستملاك والتعويض الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تخصيص أرض حكومية  لإقامة مقر خاص لوزارة السياحة والآثار.
وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك لخدمة المصالح العامة والإرتقاء بالمرافق الحكومية واسنادها في تأدية مهامها ،والمحافظة على الموروث التاريخي الفلسطيني للأجيال المتعاقبة.

وأكد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة حماية الأماكن الاثرية والمحافظة عليها والتعامل معها حسب ما ينص عليه القانون وحسب ما تقره لجنة المتابعة الحكومية في التعامل مع هذه المعالم الوطنية العامة .

وبدوره أعرب وكيل وزارة السياحة عن شكره لسلطة الأراضي على دورها الكبير في متابعة الاستملاكات التي تجري لأماكن اثرية والعمل على تعويض المالكين، مبينا ان الطواقم الفنية بالوزارة عملت علي حفر مجسات وفق دراسة علمية بموقع البريج الأثري تحدد المعالم والشواهد العمرانية في الموقع الأثري كخطوة أساسية لتقديم التوصيات بالإستملاك والتعويض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى والكلية تفتتحان مختبر الطفولة المبكرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟