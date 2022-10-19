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المباحث العامة تضبط 6 دراجات نارية مسروقة

19 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

ضبطت دائرة مباحث المرور في المباحث العامة 6 دراجات نارية مسروقة بلغت قيمتها الإجمالية 14 ألف دولار أمريكي.

جرى ذلك خلال جولة فحص فني نفذتها دوائرها على مفترقات محافظات قطاع غزة، للكشف عن الدراجات النارية المسروقة.

وأوضحت المباحث أنه خلال الحملة تم توقيف 6 مواطنين وبحوزتهم الدرجات النارية المسروقة بعد الكشف عنها خلال الفحص الفني، مبينةً أنه خلال التحقيقات مع الموقوفين أقروا بما نسب إليهم من سرقة .

وأشارت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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