المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الرابع لاضطرابات الغدة الدرقية

غزة- الرأي

نظم مستشفى غزة الأوروبي اليوم العلمي الرابع بعنوان"اضطرابات الغدة الدرقية" Thyroid Disorders، والذي تضمن عدة محاضرات تخصصية حول اضطرابات الغدة الدرقية.

وأكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أن هذا اليوم العلمي الذي يشمل موضوعات مهمة يعتبر من النشاطات المميزة التي يجب الاستمرار على عقدها دائماً، معتبراً اياها فرصة لتوريث الخبرات للأجيال القادمة.

وأضاف:" المستشفى كان ولا زال منارة العلم ومن الرواد في عقد المؤتمرات والنشاطات العلمية بمختلف أنواعها، ولا تعتبر المؤسسة رائدة الا إذا كانت متميزة في البحث العلمي وهذا ما نسعى لتحقيقه ".

وشهد اليوم العلمي حضور كبير من الأطباء ورؤساء الأقسام الطبية والتمريضية وأعضاء مجلس الادارة، وغطت المحاضرات تخصصات الأشعة والمختبر والغدة الدرقية والجراحة والقسطرة القلبية والعظام والباثولوجي.