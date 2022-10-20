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محطات التحلية والآبار بوزارة التعليم توفير مياه الشرب في المدارس

20 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:46

محطات التحلية والآبار بوزارة التعليم توفير مياه الشرب في المدارس
محطات التحلية والآبار بوزارة التعليم توفير مياه الشرب في المدارس


غزة- الرأي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الجوانب الصحية من أهم الأمور التي تعنى بها الوزارة، وعلى طول المدارس الممتدة من شمال غزة إلى جنوبها .

وقالت إن الوزارة افتتحت خلال السنوات الماضية (138) محطة لتحلية المياه في المدارس، منها 8 محطات مركزية، والمتبقية محطات فرعية، وكذلك (150) بئر مياه يُنتج ما يقارب (مليون) لتر مياه يومياً بالإضافة إلى 8 شاحنات توزيع للمياه وذلك بدعم من المؤسسات المحلية والدولية، وإشراف من الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية بالوزارة والتي عملت على اختيار المدارس التي لديها احتياج من المحطات وفقاً لموقع المدرسة الجغرافي وأعداد طلبتها.

وأكد د. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية أن إدارته تقوم بواجبها تجاه توفير المياه الصحية الصالحة للشرب حيث يتم المتابعة في الميدان عبر مختصين من الوزارة والمديريات للتأكد من أن البيئة المدرسية صالحة لأبنائنا الطلبة ومن ضمن هذه الخدمات محطات التحلية.

بدوره، أوضح م. إبراهيم الأيوبي مشرف محطات المياه بالوزارة أن محطات المياه تخدم (442) مدرسة حكومية ويستفيد منها (301411) طالب وطالبة على مستوى مديريات التربية والتعليم السبع في قطاع غزة، بالإضافة إلى (25) مركز إيواء في المدارس الحكومية.

وبين الأيوبي أن الوزارة وصلت لمرحلة الاكتفاء الفعلي لمحطات المياه في المدارس وأن التركيز خلال الفترة الحالية على صيانة المحطات ورفع كفاءة العاملين والمشغلين لها، منوهاً أنه يتم حالياً العمل ضمن مشروع صيانة كبير مع العديد من المؤسسات لصيانة محطات التحلية، فضلاً عن تدريب فنيين على التشغيل والصيانة وحوسبة محطات التحلية إلى جانب توفير أجهزة لفحص درجة الملوحة والحموضة لمياه الشرب وأخرى لفحص تركيز كلور التعقيم وتوفير معدات للفنيين وصيانة خزانات مياه الشرب وتوفير خزانات جديدة.

312048167_3064250880533081_1613223979216863041_n محطات التحلية والآبار بوزارة التعليم توفير مياه الشرب في المدارس 311583822_3064250797199756_1513797701129149714_n 311879900_3064250767199759_3284854833273648158_n 311589416_3064250727199763_2564020307754314834_n
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