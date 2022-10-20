"العدل" تتابع إجراءات التحول الرقمي للسجل العدلي والمعاملات العدلية

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة مع كل من الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية ووحدة تطوير الأداء المؤسسي إجراءات التحول الرقمي بالسجل العدلي.

وأثنى الحتة على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن وزارة العدل وضعت من ضمن أولوياتها الاستراتيجية إتمام عملية التحول الرقمي وأنها تسير بخطى ثابتة نحو ذلك.

وناقش وكيل الوزارة مع مدير عام السجل العدلي أ. حسن مرتجى ومدير عام وحدة التطوير المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي كافة النقاط التفصيلية المتعلقة ببرنامج السجل العدلي والتطوير عليه وآلية الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة.