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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2377) الاثنين24 أكتوبر 2022

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:56

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2377)  الاثنين24 أكتوبر  2022

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حدث في مثل هذا اليوم

24 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2004م قصف مروحي على مدينة خان يونس استشهاد مواطنين بينهم شقيقان وشرطيان و16 جريحاً في مدينة خان يونس حيث استشهد الشقيقان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زياد وعمرو سليمان أبو مصطفى 20.19 عاماً والشرطيان هما أمين عطا الهور 25 عاماً وحسام إبراهيم 24 عاماً إثر قصف طائرة إسرائيلية وفي منتصف الليل تقريباً أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها على تجمع مدنيين في منطقة الزعاربة مما أدى إلى استشهاد محمد فوزي برهم زعرب 24 عاماً
  • 2003م عملية مشتركة في "نتساريم" كتائب القسّام و سرايا القدس تتبنّيان هجوماً مشتركاً على مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة، و أدّى الهجوم إلى مصرع 3 صهاينة و جرح 5 آخرين، واستشهد القسّاميّ سمير محمد حامد فودة (22معاماً) فيما تمكّن المجاهد الآخر من الانسحاب.
  • 2002م احتجاج أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إصابة أكثر من 27 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب واحتراق بعض الغرف والخيام وأقسام من المعتقل في مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية بنقل 3 معتقلين إلى سجن نفحة الصحراوي.
  • 2001م مجزرة بيت ريما قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في بيت ريما أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين من أفراد الشرطة الفلسطينية.
  • 1995 م الكونغرس الأمريكي يوافق على نقل سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة العبرية إلى القدس الغربية بأغلبية ثلاثة وتسعين صوتاً ومعارضة خمسة أصوات فقط، ويرفع توصية إلى الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" بتطبيق القرار الذي عمل على تأجيله دورياً كل ستة أشهر، إلى أن خلفه الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001، واستمر في تأجيل تطبيقه. أصدر الكونغرس الأمريكي في الأول من تشرين أول (أكتوبر) 2002مقانوناً يقضي بالاعتراف بمدينة القدس - بشقيها الغربي والشرقي المحتلين - "عاصمة موحدة لإسرائيل"، وقد وقع الرئيس الأمريكي بوش هذا القانون فور صدوره.
  • 1973م القوات الإسرائيلية تخترق خطوط الجيش المصري في الدافر سوار وتعبر إلى الضفة الغربية لقناة السويس.
  • 1922م سلطات الانتداب البريطانية تجري أول إحصاء سكاني في فلسطين يظهر أن مجموع السكان 757 ألفاً و182منسمة, بينهم 87.6 في المائة من العرب الفلسطينيين, و11مفي المائة من اليهود من المقيمين والمستوطنين, و1.4 في المائة من أعراق أخرى.
  • 1917م الجنرال البريطاني اللينبي يصدر منشوراً عسكرياً يدعو الأهالي في المناطق المحتلة إلى الامتناع عن كل عمل يعيق الراحة العامة ومساعدة أعداء بريطانيا وحلفائهم.
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