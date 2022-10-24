النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2377) الاثنين24 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- «حماس»: القصف الإسرائيلي على سوريا «جريمة وبلطجة»
- فلسطين تطالب “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي
- “زارا” تفجر غضب الفلسطينيين بعد دعمها المتطرف الإسرائيلي بن غفير
- وفاة 7 فلسطينيين بعد غرق مركب قبالة السواحل التونسية خلال محاولتهم الهجرة- (صور)
- 27 مليون دولار دعم سعودي إلى لاجئي فلسطين عبر “أونروا”
- مطالبات بكسر الحصار عن نابلس في يومه الـ14 ووقفات احتجاجية تطالب بالحق بالتعليم والتنقل
- عباس يشيد بجهود تبون "لتحقيق المصالحة الفلسطينية"
- محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد
- إعلان أسماء الشركات المؤهلة للحصول على المنحة الأوروبية بغزة
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل تناقش زيادة الدعم الأمني لأوكرانيا
- نتنياهو في انعطاف حاد ضد روسيا لصالح أوكرانيا
- «العليا» الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود مع لبنان
- رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد مستوطن و«كوماندوز»... وقاد «حصار عرفات»
- سرقة ذخائر بالآلاف من قاعدة إسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة
- إسرائيل تتبنّى إستراتيجية الاغتيالات في الضفة
اخبار دولية
اخبار عربية
- وفاة 7 فلسطينيين بعد غرق مركب قبالة السواحل التونسية خلال محاولتهم الهجرة- (صور)
- 27 مليون دولار دعم سعودي إلى لاجئي فلسطين عبر “أونروا”
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الصحف العربية
القدس العربي
- وفاة 7 فلسطينيين بعد غرق مركب قبالة السواحل التونسية خلال محاولتهم الهجرة- (صور)
- 27 مليون دولار دعم سعودي إلى لاجئي فلسطين عبر “أونروا”
- مطالبات بكسر الحصار عن نابلس في يومه الـ14 ووقفات احتجاجية تطالب بالحق بالتعليم والتنقل
- فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال بعد اغتيال الكيلاني: لن يدوم الظلم والجريمة لن تمر دون عقاب- (صور)
- فلسطين تطالب “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بالتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي
- “زارا” تفجر غضب الفلسطينيين بعد دعمها المتطرف الإسرائيلي بن غفير
- مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- بعبوة ناسفة لاصقة.. الاحتلال يغتال أحد قادة مجموعة “عرين الأسود” في نابلس- (فيديو)
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية وإصابة آخر
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الشرق الأوسط
- نتنياهو في انعطاف حاد ضد روسيا لصالح أوكرانيا
- رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد مستوطن و«كوماندوز»... وقاد «حصار عرفات»
- اغتيال ناشط من «عرين الأسود» في انفجار لم تتبنه إسرائيل
- «العليا» الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود مع لبنان
الاخبار اللبنانية
- «عرين الأسود» تتوعّد بالردّ | إسرائيل في الضفة: عودة إلى الاغتيالات
- «حماس»: القصف الإسرائيلي على سوريا «جريمة وبلطجة»
- عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
- مستنقع الضفة يستنزف المستعمِرين
- كتائب الضفة: لحظة فارقة وملاحظات متفرقة
- «جيروعة» فلسطين... في موسم الزيتون
- سرقة ذخائر بالآلاف من قاعدة إسرائيلية جنوب فلسطين المحتلة
- إسرائيل تناقش زيادة الدعم الأمني لأوكرانيا
- جنين: شهيد وثلاثة جرحى برصاص الاحتلال
الغد الأردنية
- استئناف الاحتلال “للاغتيالات”… تصعيد قادم أم مداراة “لإفلاس” أمني؟
- رئيس جديد لهيئة أركان جيش الاحتلال
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- أسير فلسطيني من مدينة جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي
- الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين خلال اقتحامه المسجد الأقصى
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو جولات استفزازية لعشرات المستوطنين في "الأقصى"
- تقرير تامر الكيلاني.. حارة الياسمينة تبكي رحيل "أسد العرين"
- مواجهات مع الاحتلال بالضفة وإصابة فتى
- تقرير حكومة اشتية تلقي عبء رواتب موظفيها على هيئة التقاعد المُفلسة
- الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ208
- عمليتا إطلاق نار في الضفة خلال أقل من ساعة
- 23 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
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صحيفة القدس
- مخاوف من آثار الحصار على نابلس.. مصادر أمنية إسرائيلية تحذر: الاغتيالات ستعزز قوة "عرين الأسود"
- هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير عزمي عبد الرحمن آخذة بالاستقرار
- معطيات تظهر معاناة الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال
- "يديعوت": الاغتيال في نابلس لن يغير قواعد اللعبة ولن يحقق الردع
- مصير غامض يحيط بالصرح التاريخي الكبير "مدرسة اليتيم العربي" الصناعية في بيت حنينا
صحيفة الأيام
- نابلس تودّع أحد كوادر "عرين الأسود" بعد اغتيال الاحتلال له في البلدة القديمة
- »إسرائيل تتبنّى إستراتيجية الاغتيالات في الضفة
- »تواصل اعتداءات المستوطنين على حوّارة وإصابة عامل بالرصاص قرب حاجز ترقوميا
- »التعرّف على جثمانَي شابين من رفح من ضحايا غرق مركب قبالة تونس
- »الاحتلال يرفض مجدّداً طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد
- »نتنياهو: بن غفير سيكون وزيراً في حكومتي حال نجحتُ بتشكيلها
- »إبحار أول قارب صيد يُصنع في غزة منذ بدء الحصار
» الحياة الجديدة
- الاحتلال يستهدف المواطنين بقنابل الغاز على حاجز بيت فوريك
- قتيلان على الأقل في المكسيك جراء إعصار "روسلين"
- المعتقل أحمد الهريمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر
- الأسير محمود حوشية من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر
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وكالة الرأي
- الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- إصابة فتى بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
- المالية: بدء تسديد رسوم طلبة الجامعة الإسلامية من المستحقات
- الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 208
- 2إعلان أسماء الشركات المؤهلة للحصول على المنحة الأوروبية بغزة
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- طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
وكالة صفا
- أدوا طقوسًا تلمودية..عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- تدريبات بمناطق في الكيان للتعامل مع الحروب والكوارث الطبيعية
- الراصد لـ"صفا": فرصة لأمطار غزيرة وخشية من الفيضانات
- الاحتلال يفرغ قسمين في سجن النقب بدعوى وجود "خلل أمني"
- لماذا اغتالت "إسرائيل" تامر الكيلاني على طريقة "المافيا"؟
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"وكالة سما
- صحيفة عبرية : نظام عالمي جديد يتشكل ليس في صالح "إسرائيل"
- غرق سبعة فلسطينيين على الاقل من قطاع غزة قبالة السواحل التونسية خلال الهجرة
- تقارير إسرائيلية: الأيام القادمة قد تشهد المزيد من عمليات الاغتيال ضد "عرين الأسود"
- النخالة: المصالحة مضيعة للوقت ونتوقع هزة كبيرة داخل فتح
- يديعوت: هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه "إسرائيل".. "مشكلة تعرض وجودها للخطر"
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فلسطين اليوم
- إيران داعمة للجهاد والمقاومة...القائد النخالة: الجهاد تمتلك رؤية واضحة عن المشروع الصهيوني والمصالحة تضييع وقت
- بالصور صناعة السجاد اليدوي في غزة.. حرفة تراثية صامدة في وجه الزمن
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- مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس
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- تقارير إسرائيلية: الأيام القادمة قد تشهد المزيد من عمليات الاغتيال ضد "عرين الأسود"
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- يديعوت: هذا هو التهديد الأكبر الذي يواجه "إسرائيل".. "مشكلة تعرض وجودها للخطر"
- قناة عبرية تتساءل: هل تعود إسرائيل لسياسة "الاغتيال الانتقائي"؟
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عرب 48
- عباس يشيد بجهود تبون "لتحقيق المصالحة الفلسطينية"
- محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد
- اقتحام سجن النقب يسبق استئناف زيارة أهالي الأسرى
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وكالة وفا
- عشية اليوم الوطني للمرأة: 17 ألف فلسطينية تعرضن للاعتقال منذ ...
- مستوطنون يهاجمون منازل ومركبات المواطنين في بلدة تقوع
- إصابة فتى في الزبابدة ومواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
حدث في مثل هذا اليوم
24 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م قصف مروحي على مدينة خان يونس استشهاد مواطنين بينهم شقيقان وشرطيان و16 جريحاً في مدينة خان يونس حيث استشهد الشقيقان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زياد وعمرو سليمان أبو مصطفى 20.19 عاماً والشرطيان هما أمين عطا الهور 25 عاماً وحسام إبراهيم 24 عاماً إثر قصف طائرة إسرائيلية وفي منتصف الليل تقريباً أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها على تجمع مدنيين في منطقة الزعاربة مما أدى إلى استشهاد محمد فوزي برهم زعرب 24 عاماً
- 2003م عملية مشتركة في "نتساريم" كتائب القسّام و سرايا القدس تتبنّيان هجوماً مشتركاً على مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة، و أدّى الهجوم إلى مصرع 3 صهاينة و جرح 5 آخرين، واستشهد القسّاميّ سمير محمد حامد فودة (22معاماً) فيما تمكّن المجاهد الآخر من الانسحاب.
- 2002م احتجاج أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إصابة أكثر من 27 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب واحتراق بعض الغرف والخيام وأقسام من المعتقل في مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية بنقل 3 معتقلين إلى سجن نفحة الصحراوي.
- 2001م مجزرة بيت ريما قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في بيت ريما أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين من أفراد الشرطة الفلسطينية.
- 1995 م الكونغرس الأمريكي يوافق على نقل سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة العبرية إلى القدس الغربية بأغلبية ثلاثة وتسعين صوتاً ومعارضة خمسة أصوات فقط، ويرفع توصية إلى الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" بتطبيق القرار الذي عمل على تأجيله دورياً كل ستة أشهر، إلى أن خلفه الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001، واستمر في تأجيل تطبيقه. أصدر الكونغرس الأمريكي في الأول من تشرين أول (أكتوبر) 2002مقانوناً يقضي بالاعتراف بمدينة القدس - بشقيها الغربي والشرقي المحتلين - "عاصمة موحدة لإسرائيل"، وقد وقع الرئيس الأمريكي بوش هذا القانون فور صدوره.
- 1973م القوات الإسرائيلية تخترق خطوط الجيش المصري في الدافر سوار وتعبر إلى الضفة الغربية لقناة السويس.
- 1922م سلطات الانتداب البريطانية تجري أول إحصاء سكاني في فلسطين يظهر أن مجموع السكان 757 ألفاً و182منسمة, بينهم 87.6 في المائة من العرب الفلسطينيين, و11مفي المائة من اليهود من المقيمين والمستوطنين, و1.4 في المائة من أعراق أخرى.
- 1917م الجنرال البريطاني اللينبي يصدر منشوراً عسكرياً يدعو الأهالي في المناطق المحتلة إلى الامتناع عن كل عمل يعيق الراحة العامة ومساعدة أعداء بريطانيا وحلفائهم.
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