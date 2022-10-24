النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2377)  الاثنين24 أكتوبر  2022

12:15الصحة تختتم دورة تدريبة حول" الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ"

09:09الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الرابع عشر

12:18التعليم تنظم يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية"

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