المستشار الحتة ورئيس ديوان المظالم يعززان التعاون المشترك

غزة- الرأي



استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة رئيس ديوان المظالم الدكتور حسن الصيفي وبحثا معاُ سبل التعاون المشترك والعمل من أجل نشر سيادة القانون ورد المظالم وتسهيل الوصول للعدالة.

وأكد وكيل الوزارة أن وزارة العدل تسعى بشكل دؤوب لإحقاق الحقوق وتفتح أبوابها يومياً أمام المواطن وتحرص على الاستماع لكل شكوى وتأخذها بعين الاعتبار وتسعى لحلها ورد الحقوق لأصحابها.

وأوضح أن لدى الوزارة وحدتين مختصتين بحقوق المواطن وهي وحدة الشكاوى وحقوق المواطن وتنظر بالشكاوى التي يقدمها المواطنون بشكل عام ووحدة شؤون القضاء والنيابة وتنظر بالشكاوى التي يقدمها المواطنون بما يخص عمل القضاء والنيابة.

وأبدى الحتة الاستعداد التام لتنظيم العلاقة مع ديوان المظالم وزيادة التواصل والتعاون المشترك فيما يتعلق بحقوق المواطنين.