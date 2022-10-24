العدل: تعيين لجنة مؤقتة لانتخابات مجلس نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة

غزة- الرأي

أشرفت دائرة النقابات والجمعيات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، على كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين لجنة مؤقتة مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات لمجلس نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة خلفاً للمجلس السابق.

وقال ناجي اللوح المساعد القانوني في دائرة النقابات والجمعيات، إن تعيين اللجنة المؤقتة جاء استناداً لاختصاصات وزارة العدل وفقاً لقانون النقابات، فلوزير العدل تعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء النقابة تكون مهمتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر لاختيار مجلس جديد.

وقام وفد من دائرة النقابات والجمعيات بتسليم اللجنة المؤقتة مهام عملها برئاسة محمد إبراهيم حبوب، وعضوية كلاً من وائل فارس الغول، وهمام علي سكيك، وجرى خلال اللقاء استلام وتسلم كل ما يتعلق بمحاضر الاجتماعات والأختام وسندات القبض والصرف بإشراف مباشر من وزارة العدل، التي مثّلها كلاً من: أ. ناجي اللوح ومحمود الغمري.