وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: لجنة طواريء الشتاء تعقد اجتماعها الأول لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يتفقد نيابتَي الاستئناف والنقض وسرايا نيابة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية مثقفون يوقعون ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام" ٢٠٢٢" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تنظم حفل اختتام دورة "إعداد مدربين TOT" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2379) الخميس 27 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "بيوتٌ عثمانية" السياحة والآثار تعيد لأروقتها روح الحضارة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2379) الخميس 27 أكتوبر 2022

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:52

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2379)  الخميس 27 أكتوبر  2022

 

أخبار فلسطينية

"عرين الأسود" تنفي موافقتها على تسليم أيٍ من مقاتليها

 

  •  

" الرئيس يصل الجزائر الإثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية

 

  •  
  •  

أخبار إسرائيلي

 

اخبار دولية

  • الأونروا» ترفع قميص العجز: لا رواتب للموظّفين

اخبار عربية

 

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

 

 

الاخبار اللبنانية

 

الغد الأردنية

 صحيفة الاهرام المصرية

 

 

الشروق المصرية

الشرق القطرية

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

تقرير لليوم الـ17.. مواصلة حصار نابلس يشدد الخناق على أهلها

 

  •  

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

 

  •  

"عرين الأسود" تنفي موافقتها على تسليم أيٍ من مقاتليها

 

  •  

"عرين الأسود" تكشف تفاصيل ليلة الاشتباك واستدراج قوة خاصة في نابلس

 

  •  

عضو بثوري "فتح": السلطة فشلت في السيطرة على "عرين الأسود"

 

  •  

نقابة الأطباء تعلن العصيان الطبي ومخاطبة جهات دولية رفضاً لمرسوم "عباس"

 

 

صحيفة القدس

صحيفة الأيام

 

 

 

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا

 

نقابة الأطباء لـ"صفا": مشافي الضفة خالية من الأطباء باستثناء الطوارئ

 

تعرف على مجموعات "عرين الأسود"

 

"وكالة سما

·          

فلسطين اليوم

بالفيديو قوات الاحتلال تغلق حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

 

  •  

بالأسماء : قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

 

  •  

الاحـــتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال القطاع بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي

 

  •  

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" استهدف محيط مدينة دمشق

 

  •  

 

عرب 48

وكالة وفا

 

 

حدث في مثل هذا اليوم

27 تشرين أول (أكتوبر)

  • 2005م اغتيال تسعة مجاهدين من سرايا القدس الاحتلال الصهيوني يشنّ غارة جويّة على سيارةٍ تقلّ عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، هم: شادي مهنا قيادي في سرايا القدس، محمد قنديل، رامي عساف (16 عاماً)، رامز أبو حبل، محمد رميح الوحيدي (65 عاماً)، أكرم أبو ناجي (14 عاماً)، صالح أبو ناجي (16 عاماً)، عمر نصار، وفايز بدران.
  • 2002م كتائب القسام تنفيذ عملية استشهادية في مستوطنة "أراييل" الاستشهاديّ القسّاميّ محمد كزيد بسطامي (22معاماً) من مدينة نابلس ، يفجّر نفسه في محطة وقود في مستوطنة "آرييل" ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 جنود صهاينة و جرح 30 آخرين.
  • 1933م مظاهرة يافا الشهيرة بقيادة موسى كاظم الحسيني والذي استشهد في نفس المظاهرة وكذلك امتداد المظاهرات والإضرابات في أنحاء البلاد
  • 1929م اجتماع وطني في القدس بحضور جميع القوى الوطنية والإسلامية وذلك بعد هبة البراق
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟