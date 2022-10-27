النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2379) الخميس 27 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
- نسبة الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتجاوز 90%
- سقوط مُسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس
- عرين الأسود" تكشف تفاصيل ليلة اقتحام نابلس: قضينا على قوة كاملة
- قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
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"عرين الأسود" تنفي موافقتها على تسليم أيٍ من مقاتليها
" الرئيس يصل الجزائر الإثنين المقبل للمشاركة في أعمال القمة العربية
أخبار إسرائيلي
- ارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل عنوان رئيسي في الانتخابات
- إسرائيل تلاحق المنهاج الفلسطيني في حقائب طلاب القدس
- لبيد في جرائم نابلس يحاكي بيريز في “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان ويتجه للسقوط مثله
- سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في نابلس
- لبيد إلى مصر لحضور "قمة المناخ"... بعد الانتخابات
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اخبار دولية
- الأونروا» ترفع قميص العجز: لا رواتب للموظّفين
- 4 دول أوروبية تعرب عن قلقها البالغ حيال التوترات بالأراضي الفلسطينية المحتلة
- بلينكن يبلغ هرتسوغ قلقه إزاء التصعيد بالضفة
- قراصنة روس اخترقوا موقع الكنيست "لموقف إسرائيل بشأن أوكرانيا"
اخبار عربية
- الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على المدن الفلسطينية
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية في محيط دمشق
- قطر تبدأ توزيع مساعدات مالية جديدة لـ 100 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- لبيد في جرائم نابلس يحاكي بيريز في “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان ويتجه للسقوط مثله
- سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في نابلس
- دائرة معارف الاحتلال تقتحم مدارس الإيمان الإسلامية في القدس بحثا عن المنهاج الفلسطيني والأهالي يحتجون
- مشاغبات حدود غزة تنذر إسرائيل بعودة التصعيد وفعاليات الغضب انتصارا للضفة
- الجيش الإسرائيلي يهدم 6 مساكن بالضفة الغربية
- إعلام عبري يزعم: المخابرات الإسرائيلية كشفت مخبأ “عرين الأسود” عبر “بيغاسوس”
- استقالة منسق الأسرى الإسرائيلي تترك علامات استفهام حول تخلي تل أبيب عن جنودها في غزة
- قطر تبدأ توزيع مساعدات مالية جديدة لـ 100 ألف أسرة فقيرة في
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الشرق الأوسط
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية في محيط دمشق
- إسرائيل تلاحق المنهاج الفلسطيني في حقائب طلاب القدس
- الشيخ في لقائه قنصل بريطانيا يطالب إسرائيل بإعادة الاستقرار
- ارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل عنوان رئيسي في الانتخابات
الاخبار اللبنانية
- الدفاعات الجوية السورية تُسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية
- غضبٌ يلفّ الضفة: «الأسود» فكرة... والفكرة تحيا
- «الأونروا» ترفع قميص العجز: لا رواتب للموظّفين
- «عرين الأسود» تتحدى الاحتلال: انشروا تسجيل اقتحام نابلس
- «ملحمة» نابلس: المقاومة تبذل الدم ولا تستسلم
- العدو ينقضّ على نابلس: ضربة غير قاضية لـ«الأسود»
- الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً بعد إطلاق النار عليه عند حاجز قلنديا
- غزة تتضامن: «المقاومة الجديدة» لن تموت
الغد الأردنية
- الدم الفلسطيني.. كسب أصوات بالمعركة الانتخابية الإسرائيلية
- بايدن: “لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعهابايدن: “لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان…
صحيفة الاهرام المصرية
- رئيس بلدية نابلس: المدينة تعرضت لانتهاكات وحصار من الاحتلال الإسرائيلي منذ 16 يومًا
- الديك: ضرورة وقف التصعيد والحصار من الاحتلال الإسرائيلي والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني
- محافظ نابلس: الفلسطينيون يحلمون بدولة منذ توقيع اتفاق أوسلو
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”الشروق المصرية
- 4 دول أوروبية تعرب عن قلقها البالغ حيال التوترات بالأراضي الفلسطينية المحتلة
- الكويت تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية على المدن الفلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالقدس ويداهم منازل أخرى
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير لليوم الـ17.. مواصلة حصار نابلس يشدد الخناق على أهلها
قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
"عرين الأسود" تنفي موافقتها على تسليم أيٍ من مقاتليها
"عرين الأسود" تكشف تفاصيل ليلة الاشتباك واستدراج قوة خاصة في نابلس
عضو بثوري "فتح": السلطة فشلت في السيطرة على "عرين الأسود"
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صحيفة القدس
- إصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
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- بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين قبالة سواحل غزة
- "هآرتس": رغم حصار نابلس.. تزايد التأييد الشعبي لـ "عرين الأسود"
- بشكل مفاجئ.. غانتس يلتقي أردوغان اليوم في أنقرة
صحيفة الأيام
- جيش الاحتلال يشدد الحصار على نابلس وهدم ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا
- »"عرين الأسود" تسرد تفاصيل ليلة اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس
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- في اليوم الوطني للمرأة.. إشراقات فلسطينية تنير "عتمة" الظروف
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- مقاومون يستهدفون موقعاً عسكرياً جنوب غرب جنين
- المرور: وفاة و5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
وكالة صفا
- الاحتلال ينشر تحقيقاته بشأن عملية عدي التميمي في "معاليه أدوميم"
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نقابة الأطباء لـ"صفا": مشافي الضفة خالية من الأطباء باستثناء الطوارئ
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27 تشرين أول (أكتوبر)
- 2005م اغتيال تسعة مجاهدين من سرايا القدس الاحتلال الصهيوني يشنّ غارة جويّة على سيارةٍ تقلّ عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، هم: شادي مهنا قيادي في سرايا القدس، محمد قنديل، رامي عساف (16 عاماً)، رامز أبو حبل، محمد رميح الوحيدي (65 عاماً)، أكرم أبو ناجي (14 عاماً)، صالح أبو ناجي (16 عاماً)، عمر نصار، وفايز بدران.
- 2002م كتائب القسام تنفيذ عملية استشهادية في مستوطنة "أراييل" الاستشهاديّ القسّاميّ محمد كزيد بسطامي (22معاماً) من مدينة نابلس ، يفجّر نفسه في محطة وقود في مستوطنة "آرييل" ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 جنود صهاينة و جرح 30 آخرين.
- 1933م مظاهرة يافا الشهيرة بقيادة موسى كاظم الحسيني والذي استشهد في نفس المظاهرة وكذلك امتداد المظاهرات والإضرابات في أنحاء البلاد
- 1929م اجتماع وطني في القدس بحضور جميع القوى الوطنية والإسلامية وذلك بعد هبة البراق
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