النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2381)  الأحد 30/10/2022

1991م بدء أعمال مؤتمر مدريد للسلام بعد ثلاثة وأربعين عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي يجلس العرب والفلسطينيون والإسرائيليون وجها لوجه من أجل حوار للسلام، مؤتمر مدريد الذي سمي رسمياً بـ "مؤتمر السلام في الشرق الأوسط" والذي استغرق ثلاثة أيام بحضور كامل الأعضاء، ويومين على شكل لجان من أجل مفاوضات ثنائية (إسرائيلية- فلسطينية- إسرائيلية- أردنية- إسرائيلية- سورية- إسرائيلية- لبنانية) سجل دون أدنى شك منعطفاً تاريخياً في الشرق الأوسط والعالم.