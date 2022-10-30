النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2381) الأحد 30/10/2022
أخبار فلسطينية
استشهاد فلسطيني أطلق النار قرب مستوطنة كريات أربع.. مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين- (فيديو)
القسام” تُعلن وفاة أحد عناصرها داخل نفق في غزة
الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة
بمشاركة فلسطين: انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر
العسكري يرجح انتهاء بناء المدن المصرية في هذا التاريخ
ماذا كتب منفذ عملية الخليل قبل تنفيذ عمليته؟
فصائل: الخليل تؤكد جهوزيتها للوقوف في وجه الاحتلال
أخبار إسرائيلية
بن غفير: اليسار لن يرتاح إلا باغتيالي
بالصور نجاة الناشط اليميني المتطرف يهودا غليك من محاولة اغتيال
اليمين أقرب للفوز بانتخابات "إسرائيل"
مصادر عبرية : حالة المستوطن المصاب بعملية الخليل لاتزال خطيرة
خلافات إسرائيلية بسبب عملية سرية نفذت مؤخرًا
سياسي إسرائيلي يشبه حكومة يمين مُتطرف بنظام الزعيم النازي «هتلر»
اخبار دولية
وزير الخارجية الموريتاني يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية
بايدن وإسرائيل يلتزمان الصمت إزاء 100 هجوم للمستوطنين
الصين تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة
وزراء أوروبيون سابقون: ممارسات الاحتلال ترتقي لجريمة فصل عنصري
أخبار عربية
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي
لعمامرة: القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها.. ونحيي الأشقاء الفلسطينيين بحرارة
موافقة عربية على إضافة أصغر عملة وطنية بفواتير الهواتف دعما لفلسطين
الجامعة العربية تؤكد رفضها لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
قمة الجزائر.. أبو الغيط: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا الانفجار
أبو الغيط: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تنذر بما هو أسوأ وأشد خطرا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
القسام” تُعلن وفاة أحد عناصرها داخل نفق في غزة
الشرق الأوسط
«عرين الأسود» الفلسطينية تقول إنها باقية
الاهرام المصرية
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر يكرم شيرين أبوعاقلة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية
إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار على منزل سياسي إسرائيلي مُتطرف بالخليل
مُستوطنون يعتدون على مواطنين فلسطينيين في الخليل
الشروق المصرية
الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يحيون ذكرى مجزرة «كفر قاسم»
استشهاد فلسطيني برصاص حارس أمن قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية
إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار على منزل سياسي إسرائيلي مُتطرف بالخليل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة
الوطني الفلسطيني: مجزرة «كفر قاسم» ستظل وصمة على جبين المجتمع الدولي
مستوطنون يعتدون على مواطنين فلسطينيين في الخليل
الغد الأردنية
ميليشيات استيطانية مسلحة تنذر بموجة تصعيد بالضفة الغربية
الصين تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة
الشرق القطرية
" الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يفرض حصارًا على الخليل ويمنع الدخول والخروج منها
حماس: مقاومة الخليل ستحوّل كل الضفة إلى قلاع مقاومة وثورة
"هنية " يُعلن عن حزمة مشاريع جديدة .. ودعم ومكافآت مالية
كشف أسماء "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الإثنين
دعوة لتفعيل "لجان الحراسة" لحماية الفلسطينيين من المستوطنين
نصر الله: لبنان لم يقدّم ضمانات أمنية لـ(إسرائيل) في "اتفاق الحدود"
بعد تعنت اللجنة الرئاسية.. نقابة الأطباء تقرر الاستمرار في خطواتها الاحتجاجية
المسار الثوري البديل: المقاومة هي الممثل الشرعي الوحيد
تفاصيل جديدة حول عملية الخليل
الحياة الجديدة
"الطاقة المتجددة" في فلسطين.. خارطة طريق نحو التنمية
دغلس يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم
الاحتلال يعتقل ضابطا في الأمن الوقائي وشابا آخر من مخيم الجلزون
الاحتلال يعتقل مواطنين ويغلق كافة مداخل الخليل
جمعية عيبال الأردنية تقيم مهرجانا تأبينيا لشهداء نابلس
استشهاد شاب وإصابة مسعف برصاص الاحتلال شرق الخليل
وزير النقل يطلع على معاناة السائقين في نابلس
وقفة أمام سجن "الدامون" دعمًا للأسيرات
جريدة الأيام
الاحتلال يأخذ مقاسات منزل منفذ عملية "كريات 4"
»الخليل: شهيد ومقتل مستوطن وإصابة 3 جراح أحدهم خطيرة بعملية إطلاق نار في...
»إصابات خلال مواجهات في مخيم العروب وتواصل الاعتداءات على قاطفي الزيتون
»نقابة الأطباء تقرر مواصلة سلسلة فعالياتها الاحتجاجية
»المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: العام الأكثر دموية بالضفة الغربية...
»بروكسل: مسيرات حاشدة للمطالبة بمقاطعة الاحتلال وإنهاء حصار غزة
»وزراء أوروبيون سابقون: ممارسات إسرائيل ترتقي لجريمة فصل عنصري
وكالة صفا
"الديمقراطية" تدعو للتوقف عن العبث بالنظام السياسي والقضائي
كتاب ومحللون: عملية الخليل تحرك متناغم مع المقاومة بالشمال
اعتقال ضابط بالوقائي وأسير محرر بمخيم الجلزون
إصابة مواطن باعتداء للمستوطنين شرق رام الله
اندلاع مواجهات في الخليل والاحتلال يغلق مداخل المدينة
بالصور رسالة مكتوبة للشهيد الحوح يُوصي بالتوحد على عهد المقاومة والشهداء
قاسم: ليس أمام الاحتلال أمام مقاومة الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا
"أمان": المرسوم الرئاسي الأخير "انقلاب" للسيطرة على مفاصل الحكم
الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية كريات أربع ويأخذ قياساته
الاحتلال يغلق كافة مداخل مدينة الخليل
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الأسرى: الاحتلال يمارس الإهمال الطبي بحق الأسيرة حمادة
المـرور: 3 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
حماس: مقاومة الخليل ستحوّل كل الضفة لقلاع ثورة
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل ورام الله
أوقاف خان يونس تخرّج 150 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
تعليم رفح يعقد لقاءً تدريبياً حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة
فلسطين اليوم
الجهاد الإسلامي تبارك عملية الخليل وتعتبرها في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال
بالفيديو الاحتلال يُغلق مداخل الخليل وكافة الطريق المؤدية لمنزل الشهيد في "بيت عينون" ويشن اعتقالات
بعد عربدة طالت منازل المواطنين وممتلكاتهم ..دغلس يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين
محللون: عملية الخليل وجهت ضربة لحالة الاستقرار التي روج لها الاحتلال خلال السنوات الأخيرة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
فيديو جديد عن قرب لحظة تنفيذ الشهيد محمد كامل الجعبري لعملية إطلاق النار
سما نيوز
صورة : "الشاباك" يرسل رسائل تهديد جديدة لقيادة "عرين الأسود" الحالية
بالفيديو: لحظة تنفيذ الشهيد محمد الجعبري عملية إطلاق النار في "كريات أربع"
يديعوت تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "كريات أربع"
صورة: الكشف عن شخصية معروفة وكبيرة بين المصابين في عملية "كريات أربع"
صور: الكشف عن هوية منفذ عملية "كريات أربع" في الخليل
الكشف عن حالة المصاب الثاني في عملية "كريات أربع"
الاستخبارات والشرطة يقبضان على قاتل مواطن برام الله
الاحتلال يغلق كافة المداخل المؤدية للخليل
فتح تعلن الاضراب العام والشامل في الخليل
كتيبة "أسود الحق" تتبنى عملية "كريات أربع"
عرب 48
اعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار نابلس
مستوطنون يعتدون على قاطفي زيتون ويقتحمون مناطق بالأغوار الشمالية
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله
تقرير أممي إلى مجلس الأمن إزاء عدوان الاحتلال على الضفة
وكالة وفا
مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين شرق مدين ...
الاحتلال يواصل حصاره على نابلس للأسبوع الثالث
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد وإصابات واعتقال ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 30 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م استشهاد الشاب عمار نصيف غوادرة 25 عاماً من نشطاء سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
- 2002م قوات الاحتلال في اشتباكٍ مسلّح تغتال قائد كتائب القسّام الميدانيّ في طوباس عاصم صدقي محمد سعيد صوافطة (19 عاماً)
- 1993م حماس تعلن مسئوليتها عن خطف وقتل المستوطن من بيت إيل قرب رام الله.
- 1991م بدء أعمال مؤتمر مدريد للسلام بعد ثلاثة وأربعين عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي يجلس العرب والفلسطينيون والإسرائيليون وجها لوجه من أجل حوار للسلام، مؤتمر مدريد الذي سمي رسمياً بـ "مؤتمر السلام في الشرق الأوسط" والذي استغرق ثلاثة أيام بحضور كامل الأعضاء، ويومين على شكل لجان من أجل مفاوضات ثنائية (إسرائيلية- فلسطينية- إسرائيلية- أردنية- إسرائيلية- سورية- إسرائيلية- لبنانية) سجل دون أدنى شك منعطفاً تاريخياً في الشرق الأوسط والعالم.
- 1991م افتتاح مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط برعاية أمريكية وسوفياتية. يُعد البداية الفعلية لعملية التسوية السياسية في المنطقة العربية، وحضرته إسرائيل ووفد أردني فلسطيني مشترك، إلى جانب وفود عربية ودولية.
- 1956م بعد المقاومة الشديدة البطولية التي أبداها أهل مدينة خان يونس ضد القوات الإسرائيلية بعد العدوان الثلاثي على مصر قام اليهود بارتكاب مجزرة خانيونس، والتي ذهب ضحيتها 275 شخصاً من المدنيين.
- 1956 م الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة ضد المدنيين في مدينة خان يونس في قطاع غزة فيقتل 275 شخصا بينهم أطفال ونساء.
- 1948 م العصابات اليهودية المسلحة تجمع سكان قرية عيلبون الفلسطينية في ميدانها وترتكب مجزرة بشعة بإمطارهم بالرصاص من الجهات الأربع.
- 1948 م احتلال القوات الإسرائيلية قرية عيلبون العربية, وبعد احتلالها قامت العصابات الصهيونية بإطلاق نار عشوائي على سكان القرية مما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً معظمهم من الشباب وإصابة العشرات وهدم عشرات المنازل لإجبار السكان على الرحيل.