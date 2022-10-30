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"معروف" يشيد بجهود وزارة الأسرى في مواكبة مستجدات قضية الأسرى

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:09

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غزة-الرأي

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بجهود وزارة شؤون الأسرى والمحررين  في نقل ومواكبة مستجدات قضية الأسرى، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لنقل معاناتهم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في مكتبه صباح اليوم الأحد وفداً من وزارة شؤون الأسرى والمحررين ضم كلا من مدير عام العلاقات العامة والإعلام صابر أبو كرش ومدير الإعلام إسلام عبده ومدير أنشطة إعلام الأسرى نبيل حجاج ومدير وحدة التراث الأسير المحرر منتصر الناعوق ورئيس قسم المونتاج بلال أبو مطر.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب سلامة معروف مستشار المكتب للتعاون الدولي تيسير محيسن ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا ومدير دائرة الخدمات الصحفية عبدالله كرسوع.

وأبدى معروف  استعداده لتسخير كافة الإمكانيات الإعلامية للمكتب الإعلامي ووسائله المتعددة في خدمة الإعلام الخاص بوزارة الأسرى لإيصال معاناة الأسرى لكافة شرائح المجتمع، مؤكدا أن قضية الأسرى هي على سلم أولويات الإعلام الحكومي من خلال إفراد المساحات الخاصة عبر وسائل ومنصات المكتب الرسمية وتعزيز رواية الأسرى ونقل معاناتهم وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

من جهته، أشاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون الأسرى صابر أبو كرش بدور المكتب الإعلامي الحكومي في التغطية الفعالة والأداء المميز في نقل الرأي الرسمي والحكومي لكافة شرائح المجتمع بما فيه قضية الأسرى التي يولى لها المكتب الإعلامي الحكومي أهمية كبيرة.

وطالب أبو كرش بضرورة دعوة الصحفيين والإعلاميين إلى المشاركة في معرض تراث الحركة الأسيرة والتعريف بمقتنيات الأسرى والتي تحاكى معاناتهم داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى امكانية استخدام معرض التراث في تنظيم البرامج واللقاءات والحوارات ضمن الخطة الإعلامية الموضوعة لبرنامج يوم الأسير الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الإعلام الحكومي حسن الاستقبال , وقدموا درعاً تكريماً للمكتب.

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