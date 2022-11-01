السياحة وإدارة معبر رفح يناقشان ادراج معالم تاريخية

رفح- الرأي

ناقش وفد من وزارة السياحة والآثار مع إدارة معبر رفح آليات تعزيز التوعية المستدامة للوافدين والمغادرين للتعريف بعظم وسمو الحضارة الفلسطينية وشواهدها العمرانية المتجذرة في عمق التاريخ.

وقد مثل وفد وزارة السياحة مدير عام الخدمات السياحية م/ عبد الله صيام ومدير الترميم والسجل الوطني م/ أحمد البرش ومدير العلاقات العامة أ طارق العف، وكان باستقبالهم مدير معبر رفح العقيد /ناجي صيام ومدير العلاقات العامة المقدم الحقوقي /أيمن الزيني ومدير صالة كبار الزوار المقدم الحقوقي /اياد أبو دقة .

واطلع وفد السياحة خلال الجولة التي نظمتها بروتوكول إدارة معبر رفح داخل الأقسام وقاعات الأنتظار والاستقبال ،والساحات العامة والمكاتب والممرات وقاعة كبار الزوار علي اليات استثمار الاماكن في تقديم خدمة الارشاد المعرفي بوسائله المتنوعة للزائر الوطني والاجنبي، والوفود الدبلوماسية الدولية للتعريف عن تاريخ فلسطين وإرثها الإنساني ، وتعزيز الإنتماء للأرض والهوية والتراث في عقول الأجيال الفلسطينية فضلا عن الإفصاح عن تقدم وارتقاء فنون الحضارة الفلسطينية بمقدساتها والتي تثبت الحق الفلسطيني التاريخي على هذه الأرض منذ الاف السنين.

وناقشت الجلسة الحوارية بمكتب مدير المعبر مقترحات ادراج وتنفيذ مجسم عن البلدة القديمة لغزة وبواباتها ومعالمها التاريخية في المعبر، واستثمار الساحات العامة بإدراج معالم وشواهد تجسد عظم الحضارة الفلسطينية في مختلف العصور وإمكانية عرض مقتنيات اثرية ،فضلا عن تقديم عرض معرفي عبر عرض أفلام قصيرة عن المعالم التاريخية لفلسطين خلال فترة الانتظار للسفر.

واكد مدير معبر رفح العقيد ناجي صيام علي تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والآثار وتسهيل المهام في تقديم الخدمات المعرفية والبصمة الوطنية عن غزة وحضارتها في المعابر الفلسطينية للزائرين والمغادرين والوفود.

واهدي الوفد السياحي لمدير المعبر نسخ من الدليل الاثري غزة هاشم بوابة الشام والذي يحتوي علي كنوز معرفية عن المواقع والمعالم الاثرية في قطاع غزة

